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Çorum'da trafik kazaları: 3 ölü, 4 yaralı

Çorum'da, iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
 02 Haziran 2019 20:03
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Çorum'da trafik kazaları: 3 ölü, 4 yaralı

Çorum'da, iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bektaş Doğan (27) yönetimindeki 19 FE 324 plakalı otomobil, çevre yolundaki İskilip kavşağında Adnan G'nin kullandığı 35 EY 074 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ile yanındaki Azim Doğan (71) yola fırladı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Adnan G, gözaltına alındı.

İskilip ilçesinde, Mehmet Kocatürk'ün kullandığı 34 LM 7876 plakalı otomobil, sanayi sitesi kavşağında Halil Kara idaresindeki 19 FC 215 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile traktördeki 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kocatürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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