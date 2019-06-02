Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri CHP kazandı
|02 Haziran 2019 21:08
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Denizli'nin Honaz ilçesinde 31 Mart'taki seçimlerin iptal edilmesinin ardından bugün yenilenen seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Yüksel Kepenek kazandı.
Honaz ilçesinde iptal edilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilçe sakinleri bugün yine sandık başına gitti. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oylar sayıldı. Yapılan sayıma göre Millet İttifakı adayı Yüksel Kepenek 10 bin 697 oy, Cumhur İttifakı adayı Turgut Devecioğlu 8 bin 359 oy, Vatan Partisi adayı Ahmet Gündüz 55 oy, Saadet Partisi adayı Nail Şimşek 24 oy, Demokrat Parti adayı Yılmaz Ballı 29 oy, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Hakan Cengiz ise 14 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kepenek, en yakın takipçisi AK Partili Turgut Devecioğlu'na 2 bin 338 oy fark attı. Sonuçların belli olmasının ardından Kepenek ve destekçileri sevinç gösterilerinde bulundu.
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