İçişleri Bakanı Soylu'nun helikopteri acil iniş yaptı

ÖĞRETMENLERİN YAZ DÖNEMİ SEMİNER PROGRAMI VE KONULARI BELLİ OLDU Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2018-2019 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve seminer konuları belli oldu. Eğitim 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim programında, öğretmenlerin alan gelişimlerinin desteklenmesi için etkinlik temelli uygulamalar göze çarptı