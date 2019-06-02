Yaşamak için en ideal il Çanakkale

Modern hayatın, doğal güzelliklerin, kültürel, tarihsel zenginliğin harmanlandığı özel bir yere sahip Çanakkale, FORBES'in 'İdeal Kentler' listesinde, 'Yaşamak için en ideal il' unvanını aldı.

Yapılan yatırımlarla, yaşam kalitesini içeren 60 verinin neredeyse tamamında ilk 25 içinde yer alarak Çanakkale, yaşamak için en ideal il sıralamasında 18'inci sırada yer aldı. Çanakkale'de yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için, özellikle 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılında bakanlıklar tarafından yapılan yatırımlarla; eğitim alanında, son 16 yılda 126 adet eğitim binası projesi tamamlandı. Bu kapsamda; bin 616 derslik, 11 spor salonu, 1 çok amaçlı salon, 8 atölye, 1 yemekhane ve 7 öğrenci pansiyonu bulunuyor. Üniversite bazında 4 fakülte, 4 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 1 kütüphane, 1 kreş, sağlık alanında; Çanakkale 500 Yataklı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binası, Biga 150 Yataklı Devlet Hastanesi, Ezine 100 Yataklı Devlet Hastanesi, Gelibolu Devlet Hastanesi 50 yataklı binası, Ayvacık 30 Yataklı Devlet Hastanesi, Lapseki 30 Yataklı Devlet Hastanesi, Yenice 30 Yataklı Devlet Hastanesi yer alıyor.

Gençlik ve spor alanında; Çanakkale Gençlik Merkezi, Çanakkale Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu, Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu, Çanakkale Anafartalar Spor Salonu, Ayvacık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 18 Mart Stadyumu Yenileme ve Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı, Ayvacık Spor Salonu Yapımı, Biga Spor Salonu Yapımı, Ezine Stadı Yapımı, Biga Gençlik Merkezi, Eceabat Gençlik Konukevi, Biga Kız Öğrenci Yurdu, Gökçeada Kız Öğrenci Yurdu bulunuyor.

Kültür ve turizm Alanında ise; Troya Müzesi Yapımı, Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi, Troia Antik Kenti Çevre Düzenlemesi, Çimenlik Kalesi Restorasyonu, Anadolu Hamidiye Tabyası Onarım ve Çevre Düzenlemesi, Anadolu Hamidiye Tabyası ve Gelibolu Minia Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi, Çan Kültür Merkezi Yapımı, Kilitbahir Kale Müzesi Teşhir ve Tanzimi, Bigalı Köyü Atatürk Evi Müzesi Restorasyonu, Seddülbahir Kalesi Restorasyonu, 1915 Askeri Hastane Canlandırma İşi ön plana çıkıyor.

Aile ve sosyal politikalar alanında; Çanakkale Merkez Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çanakkale Kadın Konukevi, Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi, 2 Adet Sosyal Hizmet Merkezi, 2 Adet Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi yer alıyor.

Enerji alanında; Lapseki - Sütlüce Denizaltı Kablosu (Fiber Optikli) 1. ve 2. Etap Geçişi ve diğer yatırımlar bulunuyor. Tarım ve orman alanında; 491 bin 477 hektar orman varlığı, 331 bin 633 hektar tarım arazisi, 30 bin 384 hektar çayır mera arazisi, 43 bin 148 hektar sulanan arazi miktarı, 44 bin 367 dekar organik tarım alanı,18 adet baraj, 7 gölet ve 29 adet sulama projeleri var.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise; 2003-2018 yılları arasında 939 bin 897 dekar arazide çalışma yapılarak 67,6 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Ulaştırma ve haberleşme alanında; Çanakkale'de 2002 yılında 13,8 km olan bölünmüş yol son 16 yılda 330,8 km'ye çıkarıldı. Bin 355 metre uzunluğunda 1 adet tünel ve 79 adet toplam uzunluğu 4 bin 382 metre olan köprü yapımı da tamamlandı. Ayrıca Çanakkale Havaalanı Yeni Terminal Binası ve Yeni Apron Yapımı, 16 adet altyapı ve içme suyu arıtma tesisi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından; 3 bin 167 adet konut, 205 adet afet konutu, 1 adet sağlık ocağı, 1 adet 24 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet 8 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet anaokulu, 1 adet 24 derslikli lise, 2 adet ticaret merkezi, 3 adet cami, 1 adet arıtma tesisi, 3 adet sosyal tesis, 5 adet büfe, 8 adet dükkan, 1 adet ısı merkezi, 1 adet nizamiye kulübesi, 1 adet arıtma tesisi yatırımları tamamlandı.

Çanakkale İl Özel İdaresi Tarafından; 123 adet İçme Suyu Projesi, 34 adet Atık Su Projesi, 14 Sulama Projesi, 375 Km asfalt çalışması, 843 bin 000 metrekare parke taş döşemesi, 82 Adet içme suyu deposu, 85 adet sondaj çalışması, 123 adet çocuk oyun grubu, 107 adet okul yenilenmesi ve onarım işi tamamlanarak köylerin hizmetine sunuldu.

Bilim ve sanayi alanında; Çanakkale'yi bölgenin yazılım ve teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) hizmet binası açıldı. Sosyal ve kültürel alanda; 9 Müze, 13 Kütüphane (215 bin 738 kitap), 3 huzurevi (236 kişi kapasiteli), 1 kadın konukevi (20 kişi kapasiteli), 73 Turizm İşletme Belgeli turistik tesis (6.599 yatak), 643 Belediye İşletme Belgeli turistik tesis (21 bin 194 yatak) Çanakkale'de hizmet vermektedir.

Diğer Kamu Hizmetleri alanında ise, Çanakkale Merkez Adalet Binası, Çanakkale İl Özel İdaresi Hizmet Binası, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası, Çanakkale Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası, Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Çanakkale Güzelyalı Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Barınma Yeri, Çanakkale Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet Binası, Çanakkale Sahil Güvenlik 40 Daireli Lojman, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Binası, Anafartalar Polis Merkezi, Çan Adalet Binası, Biga Adalet Binası, Merkez Ceza İnfaz Kurumu Spor Kompleksi, Ayvacık Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası, Biga Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası, Ayvacık Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası, Çan Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası, Bayramiç Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası, Ezine Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası, Ayvacık 250 Kişilik Geri Gönderme Merkezi, Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Biga Hükümet Konağı Yapımı, Lapseki Hükümet Konağı Yapımı, Yenice Hükümet Konağı Yapımı, Çanakkale Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Çanakkale Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Çanakkale Gökçeada 20 Daireli Polis Lojmanları, Çanakkale Eceabat İlçe Jandarma Hizmet Binası gibi yapılan yatırımlarla, büyükşehir unvanı taşımayan ancak büyükşehirden beklenen her şeyi daha konforlu ve daha kolay erişilebilir bir şekilde sunabilmesi ile

Çanakkale, sıralamada 17 basamaklık bir yükseliş göstererek Türkiye'nin en yaşanılabilir ili oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale-Ezine Gida İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çanakkale Yayın Kulesi ve Tesisleri, Çanakkale-Güzelyalı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Çanakkale Merkez Spor Salonu, Şehit Yakınları ve Gazi Evi Rehabilitasyon Merkezi Yapımı, Çanakkale-Ezine-Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Tünelleri, Çanakkale Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu Malkara-Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, Çan 75 Yataklı Devlet Hastanesi, Gökçeada 20 Yataklı Devlet Hastanesi ve 19 Daireli, 4 adet Adalet Hizmet Binası, Bigalı Kalesi Restorasyonu, Çevre Düzenleme ve Teşhir Tanzim İşi, Lapseki-Sütlüce Denizaltı Kablosu (Fiber Optikli) 3. Etap Geçişi, 5 Adet Baraj ve Sulama Tesisi, Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası, Bozcaada Yat Limanı Yanaşma Yeri, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Bayramiç Hükümet Konağı Yapımı, Eceabat Hükümet Konağı, TOKİ tarafından 287 Adet Afet Konutu, 16 adet eğitim kurum binası projeleri gibi projeler de devam ediyor.