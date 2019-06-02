İşte dünyanın en saygın meslekleri
Burada dünyanın en saygın 10 mesleklerine bakacağız.
|02 Haziran 2019 21:43
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Küresel eğitim kurumu Varkey Vakfı ve Sussex Üniversitesi, en saygın işleri bulmak için 2018'deki en son Küresel Öğretmen Statüsü Endeksinin bir parçası olarak bir anket düzenledi.
İşte o ankete göre en saygın meslekler;
1- Doktorlar
2- Avukatlar
3- Mühendisler
4- Okul Müdürleri
5- Polis Memurları
6- Hemşireler
7- Muhasebeciler
8- Yerel Hükümet Müdürü
9- Yönetim Danışmanı
10- Ortaokul Öğretmeni
11. İlkokul Öğretmeni
12. Web Tasarımcısı
13. Sosyal Hizmet Görevlisi
14. Kütüphane Memuru
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