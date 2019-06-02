İşte dünyanın en saygın meslekleri

Küresel eğitim kurumu Varkey Vakfı ve Sussex Üniversitesi, en saygın işleri bulmak için 2018'deki en son Küresel Öğretmen Statüsü Endeksinin bir parçası olarak bir anket düzenledi.

İşte o ankete göre en saygın meslekler;

1- Doktorlar

2- Avukatlar

3- Mühendisler

4- Okul Müdürleri

5- Polis Memurları

6- Hemşireler

7- Muhasebeciler

8- Yerel Hükümet Müdürü

9- Yönetim Danışmanı

10- Ortaokul Öğretmeni

11. İlkokul Öğretmeni

12. Web Tasarımcısı

13. Sosyal Hizmet Görevlisi

14. Kütüphane Memuru