1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köy çocuklarının yüreklerine 'sevgi' taşıyorlar

Hatay'da lisede oluşturulan ''sevgi ekibi"nde yer alan öğrenciler, kırsal mahallelerdeki çocukların çeşitli etkinlikler düzenleyerek eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor
 02 Haziran 2019 21:58
Yazdır
Köy çocuklarının yüreklerine 'sevgi' taşıyorlar

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan ''sevgi ekibi'', kırsal mahallelerde yaşayan çocukları okullarında ziyaret ederek yüzlerini güldürüyor.

Geçen yıl kurulan ''sevgi ekibi'' üyesi öğrenciler, okul idaresince belirlenen zamanlarda kırsal alanlardaki dezavantajlı çocukların okullarına giderek etkinlikler düzenliyor.

Lise öğrencileri, çeşitli masal kahramanları kostümleri giyerek ziyaret ettikleri okullarda çocuklarla şarkılar eşliğinde oyunlar oynuyor, yüzlerine boyadıkları miniklerin eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlıyor.

Okulun yemek bölümü öğrencileri de çeşitli tatlılar yaparak çocuklara ikram ediyor.

Yemek bölümü öğretmeni Gamze Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal alandaki çocukların yüreklerine dokunmak için yola çıktıklarını söyledi.Haftanın belirli zamanlarında farklı okullardaki çocuklarla buluştuklarını ifade eden Şimşek, ''Amacımız paylaşmayı, yardımlaşmayı ve çocuklarkı sevindirmeyi öğretmektir. Çocuklarla buluşmak bizleri çok heyecanlandırıyor. Onların sevinçlerine tanık olmak çok güzel oluyor. Bizleri görünce yüzlerindeki mutluluğu anlıyoruz. Onlara tatlı yapıyor ve tatlı yapımını da öğretiyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de değişik meslek gruplarını tanıma fırsatı da yakalıyorlar.'' diye konuştu.

"Yüzlerdeki tebessümden mutluyuz"Öğrencilerden Kardelen Kutlu da anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu aktardı.Çocukların oyunlarla yüzlerini güldürdüklerini anlatan Kutlu, "İstedikleri renk ve desende yüzlerini boyuyoruz, saçlarını da örüp tarıyoruz. Onlarla hoşça vakit geçiriyoruz. Çocuklarının yüzlerinde tebessüm olduğumuz için huzurlu ve mutluyuz, hedefimiz daha çok çocuğa ulaşmaktır." dedi.

Okulun yemek bölümü öğrencisi Yaren Kişioğlu, amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu, gün boyu onlarla vakit geçirmekten büyük keyif aldıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Geleceğin denizcilerine iş kapısı çok
02 Haziran 2019 16:51		 Türkiye'nin en havalı lisesi
02 Haziran 2019 15:55
Öğrenciler okulda tavuk besliyor, sebze yetiştiriyor
01 Haziran 2019 16:01		 Yıllık cirosu 4 milyon TL olan okul
01 Haziran 2019 14:58
Okulda sebze ve meyve yetiştirip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyorlar
01 Haziran 2019 12:50		 İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk öğrencilerini bekliyor
01 Haziran 2019 12:06
Tarım işçisi öğrenciler sesini kısa filmle duyurmaya çalıştı
01 Haziran 2019 10:57		 Kanguru 2019 Matematik Türkiye birincisi Trabzon'dan
01 Haziran 2019 09:28
Kreşte 3 yaşındaki çocuğa darp eden öğretmen işten çıkarıldı
31 Mayıs 2019 15:59		 Devamsızlık yüzünden okulu birbirine kattı
30 Mayıs 2019 19:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:53 - O mühendis bu kez domatesle gündemde22:48 - Çocukluk merakı hurdayı bambaşka bir araca çevirdi22:43 - '89 bin 951 kişiye insani ikamet izni düzenlenmiştir'22:38 - İkinci el araçlar sıfır görünümüne kazanıyor!22:33 - Tanımadıkları insanların bakkal borçlarını sildirdi22:27 - Aşırı asitli içecek tüketimi midesini deldi22:21 - Binali Yıldırım, seçimi kazanan başkanı tebrik etti22:16 - Yıldırım: İmamoğlu ile yayına çıkma konusunda sorun yok22:10 - İtfaiye ekipleri, bayılan kadını pencereden girerek kurtardı22:04 - 'Seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul etmez'
21:58 - Köy çocuklarının yüreklerine 'sevgi' taşıyorlar21:53 - 'İlçe Seçim Kurulları işlerini düzgün yapmadılar'21:48 - Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar vefat etti21:43 - İşte dünyanın en saygın meslekleri21:38 - Polis memuru kazada hayatını kaybetti21:33 - Osmanlı mirası tatlılar bayrama hazırlanıyor21:28 - Yaşamak için en ideal il Çanakkale21:23 - Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3 ilçe ve 1 beldede seçim sonuçları belli oldu
Cezasının yüzde 50'sini çeken serbest kalacak
Bir Üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde kimsenin hakkını yemedi
Cezaevlerinden 100 bin kişi bırakılacak
İstanbul seçimleri için 4 anket sonuçları
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kadın memurların etek boyu cetvelle mi ölçülecek?
Mahalleli anne kıza taciz olayında tacizciyi linç etti
Ekonomide tam isabet
LGS Türkçe sorularında okuma kültürü fark oluşturdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece nöbeti 1
aile 2
binali yıldırım'ın 10 gb internet vaadi 2
Kahve 3
trt deki ressam amca 1
110110 0101110 2
eylemsizlik prensibi 1
Misliyle karşılık vermek 3
yeşil pasaport 2
kusura bakarım 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam