1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtfaiye ekipleri, bayılan kadını pencereden girerek kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinde baygınlık geçiren Server Gülakman (65), merdivenli araç yardımıyla içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
 02 Haziran 2019 22:10
Yazdır
İtfaiye ekipleri, bayılan kadını pencereden girerek kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinde baygınlık geçiren Server Gülakman (65), merdivenli araç yardımıyla içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şekeri düştüğü için kendinden geçtiği belirlenen Gülakman, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarından Bozkurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Engelli oğlu ile birlikte yaşayan Server Gülekman'dan haber alamayan ikinci oğlu Erkan Gülakman, durumdan şüphelenerek annesinin evine gitti. Defalarca kapıyı çalan oğlu, açan olmayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Söz konusu adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak ikinci kattaki evin penceresinden girerek kapıyı açtı. Şekeri düştüğü için bayıldığı belirlenen Server Gülakman, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Gülakman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oğul Erkan Gülakman, annesini kurtaran itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya çifte bayram yaşayacak
02 Haziran 2019 15:59		 Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
02 Haziran 2019 14:49
'Bu bayramda çok önemli tedbirler aldık'
02 Haziran 2019 14:27		 'İstanbul'da staj yeri bulamayan genç kalmayacak'
02 Haziran 2019 14:24
'Oruç tutmak mide ve bağırsakları rahatlatıyor'
02 Haziran 2019 14:17		 Gaziantep'te çakmak gazından zehirlenen genç öldü
02 Haziran 2019 13:47
İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcu için sürpriz etkinlik
02 Haziran 2019 13:43		 İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
02 Haziran 2019 12:45
Yolda tartıştığı eşini öldürdü
02 Haziran 2019 12:36		 Nöbetçi noterlerde yoğun mesai
02 Haziran 2019 12:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:53 - O mühendis bu kez domatesle gündemde22:48 - Çocukluk merakı hurdayı bambaşka bir araca çevirdi22:43 - '89 bin 951 kişiye insani ikamet izni düzenlenmiştir'22:38 - İkinci el araçlar sıfır görünümüne kazanıyor!22:33 - Tanımadıkları insanların bakkal borçlarını sildirdi22:27 - Aşırı asitli içecek tüketimi midesini deldi22:21 - Binali Yıldırım, seçimi kazanan başkanı tebrik etti22:16 - Yıldırım: İmamoğlu ile yayına çıkma konusunda sorun yok22:10 - İtfaiye ekipleri, bayılan kadını pencereden girerek kurtardı22:04 - 'Seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul etmez'
21:58 - Köy çocuklarının yüreklerine 'sevgi' taşıyorlar21:53 - 'İlçe Seçim Kurulları işlerini düzgün yapmadılar'21:48 - Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar vefat etti21:43 - İşte dünyanın en saygın meslekleri21:38 - Polis memuru kazada hayatını kaybetti21:33 - Osmanlı mirası tatlılar bayrama hazırlanıyor21:28 - Yaşamak için en ideal il Çanakkale21:23 - Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3 ilçe ve 1 beldede seçim sonuçları belli oldu
Cezasının yüzde 50'sini çeken serbest kalacak
Bir Üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde kimsenin hakkını yemedi
Cezaevlerinden 100 bin kişi bırakılacak
İstanbul seçimleri için 4 anket sonuçları
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kadın memurların etek boyu cetvelle mi ölçülecek?
Mahalleli anne kıza taciz olayında tacizciyi linç etti
Ekonomide tam isabet
LGS Türkçe sorularında okuma kültürü fark oluşturdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deve 3
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 2
tebessüm 1
yakınmak 3
çıktığı kızlarla övünen erkek 1
Güzel biten son yoktur 2
Soğuk ısırması 1
trt deki ressam amca 1
yeşil pasaport 2
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 3
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam