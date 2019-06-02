İkinci el araçlar sıfır görünümüne kazanıyor!
|02 Haziran 2019 22:38
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Bursa'da oto kaporta ve bakım işiyle uğraşan işletmenin işlemden geçirdiği ikinci el araçlar sıfır görünümüne kazanıyor.
İkinci el araçların yıllar içinde güneş ışınlarından toz ve demir tabakasıyla kaplamasından ve yanlış yıkanmadan dolayı görünümleri çok kötü bir hal alıyor. Bu kötü görüntüye sahip araçları Bursa'da hizmet veren bur işletme yaptığı bir birinden farklı uygulamalarla adeta sıfır görünümüne kavuşturuyor. Kaportası yıpranmış ikinci el araçlarını işlemden sonra almaya giden müşteriler ise araçlarını tanımakta güçlük çekiyor. İşletme kaportası yıpranmış araçlara yaptığı boya koruma, pasta cila, ağır çizik giderme ve seramik kaplama uygulaması yaparak sıfır görünümüne kavuşturuyor.
Yaptığı uygulamalar hakkında bilgi veren İşletme Müdürü Sinan Orhan, "Yıllar içerisinde araçlar kullanımından, trafikteki kirletici maddeler olan demir ve metal tozu maddelerinden hatalı yıkamadan dolayı fırça çizikleri oluşuyor. Buda araçların kötü görünümüne sebep oluyor. Bu kötü görünümde araç sahiplerini mutsuz ediyor ve zevkle kullanmak istediği aracını keyifle kullanamıyor. Biz burada yaptığımız boya koruma, pasta cila, ağır çizik giderme ve seramik kaplama uygulamasıyla kötü görünüşe sahip araçları sıfır araçları sıfır araç görünümüne kavuşturuyoruz. İşlemden sonra araçlarını almaya gelen müşteriler araçları tanıyamıyor ve bulmakta zorlanıyor. Fiyatlar ise pasta cila 120 ile 220 lira arasında değişiyor. Seramik kaplama ise 500 lira ile 2 bin lira arasında aracın markasına göre değişiyor. Araçlara yaptığımız uygulamalar 3 yıl boyunca aracı yeni görünümünde tutuyor" dedi.
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