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3 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

 03 Haziran 2019 00:05
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3 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta muhtarlarla bir araya gelecek, Beşiktaş Sivaslılar Derneğine ziyarette bulunacak, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopulos'u kabul edecek, AK Parti Gaziosmanpaşa teşkilatıyla iftarda buluşacak.

(İstanbul/11.00/15.00/16.00/20.38)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in davetlisi olarak İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak.

(Londra)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)
Anadolu Ajansı
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