BOTAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
|03 Haziran 2019 02:25
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 26/8/1993 tarihli ve 21680 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Teftiş Kurulu Başkanının Atanması
Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az beş yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.
Kurul Başkanının bağlı ve sorumlu olduğu makam, Genel Müdürdür."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 11 - Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılarından, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır."
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "30" ibaresi "35" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılır. Müfettişler, soruşturma işleri dışında Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ile olan münasebetlerinde, Kurul Başkanlığı aracılığıyla haberleşme sağlarlar."
MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini BOTAŞ Genel Müdürü yürütür.
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