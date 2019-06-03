Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
|03 Haziran 2019 02:26
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 30/9/2002 tarihli ve 24892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az beş yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Müfettişliğe Atanma
Madde 30 - Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir.
Müfettiş yardımcılarından, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Müfettişlik Yeterlik Sınavı Kurulu ve Yeterlik Sınav Programı
Madde 31 - EÜAŞ müfettişliği yeterlik sınavını 17 nci maddede belirtilen sınav kurulu yapar.
Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Müfettiş yardımcılarının 3 yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı, idari ve teknik müfettiş yardımcıları için ayrı ayrı olmak üzere yürürlükteki mevzuat ve uygulama, mesleki konular, teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemlerinden sorular seçilmek suretiyle yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sınav grupları ve bu gruplara giren konular sınavdan en az iki ay önce birer yazıyla müfettiş yardımcılarına bildirilir."
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır."
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar. Grup halinde yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda yazışma, grubun en kıdemli müfettişi tarafından yapılır."
MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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