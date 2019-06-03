Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
|03 Haziran 2019 02:27
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/3/2006 tarihli ve 26101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Teşekkülde yapılacak teftişin, etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.
b) Teşekkül ve yurt dışında faaliyet gösteren iştiraklerle ilgili olarak görev verilmesi halinde; her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişleri yapmak veya yaptırmak."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 7 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az beş yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"l) Başkanlığın organizasyon yapısında ihtiyaç duyulan değişiklikleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına, personel yapısında ihtiyaç duyulan değişiklikleri ise İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığına gerekçeleri ile birlikte bildirmek,"
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,"
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Müfettiş yardımcılarının ahlaki, sıhhi, mesleki yetersizlik veya meslekle bağdaşmayacak tutum ve davranışlarının yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile ispatlanması hallerinde bu kişiler yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler."
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(3) Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılarından, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar."
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(5) Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır."
MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar."
MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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