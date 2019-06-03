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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik.
 03 Haziran 2019 02:30
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az beş yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "30" ibaresi "35" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müfettişliğe atanma

Madde 42 - Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılarından 3 yıllık yetişme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar.

Yeterlik sınavını başarı ile verip, Müfettişliğe atanan TEİAŞ müfettişlerinin, maaş dereceleri itibarıyla izleyen terfileri genel hükümlere göre yapılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılır."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
Memurlar.Net
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