Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, S-400'lere ilişkin "Saatte 18 bin kilometre giden dehşet bir sistem. En büyük füze imkanının olduğu bir sistem. 400 kilometre menzili olan, 185 kilometre yukarıya çıkabilen harika bir sistem. Türkiye, güvenliği için bunu yapmayacak da neyi yapacak Allah aşkına." dedi.

Turan, partisinin il başkanlığınca Kepez beldesindeki bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, İstanbul'daki seçimlerin 23 Haziran'da yenileneceğini anımsattı.

Tartışmasız bir seçim olmasını istediklerini ifade eden Turan, halkın 23 Haziran'da kararını vereceğini kaydetti.

Turan, İstanbul'da AK Parti'nin kazanması için çalışacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Siyaset bir tarafa, FETÖ'süne, PKK'sına, DHKP-C'sine bir tek kelime söyleyemeyen adamın İstanbul'u yönetmemesi lazım. Bu ülkenin yoldan, parktan başka değerleri var. Hepsi değer ama bir tek ifadesi var mı FETÖ'ye, DHKP-C'ye, PKK'ya karşı. Aksine 'Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' diyen bir anlayış İstanbul gibi dünya kentinde bir siyasal risktir. Hatamız şu, bilinmeyen bir adamın, bizim arkadaşlarımızın stratejik yanlışlarıyla meşhur olmasını sağladık. Biz adamı adam ettik. Adam CHP adayı, biz CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan biliriz. Sezgin Tanrıkulu'ndan, Canan Kaftancıoğlu'ndan biliriz."

- "Derdimiz kavga etmek değil"

Turan, S-400 konusunda da şunları söyledi:

"Türkiye'nin güneyinde bir savaş ortamı var. Kilis'e, Antep'e dünya kadar füze atıldı. Bunun dışında son bir yıldan beri takip edin Kıbrıs'ın etrafında Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP'nin hep dikkatini çektiği konuda bir gündem oluştu. Petrol araması başta olmak üzere. Oradaki güvenlik endişesi her geçen gün artmaya başladı. Biz NATO'nun üyesi olarak F-35 savaş uçaklarını alamayınca Türkiye'nin güvenliği için S-400'leri alma girişiminden bulunmak durumunda kaldık. Derdimiz kavga etmek değil. Bağcıyla uğraşmak değil, üzüm yemek."

S-400 görüşmelerinin 2 yıldan beri devam ettiğini anlatan Turan, "Saatte 18 bin kilometre giden dehşet bir sistem. En büyük füze imkanının olduğu bir sistem. 400 kilometre menzili olan, 185 kilometre yukarıya çıkabilen harika bir sistem. Türkiye, güvenliği için bunu yapmayacak da neyi yapacak Allah aşkına. Sen Suriye'de savaş içerisinde olacaksın. Sen Doğu Akdeniz'de bir savaş ortamı içerisinde olacaksın. Kendi ülkenin adımını atmayacaksın. Bu olmaz. Dolayısıyla S-400'leri biz milletimizin güvenliği için değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Uzlaşı zemini içinde bunları aşacağız"

Meclis'te son 15 gün içinde iki torba yasanın geçtiğini anımsatan Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Askerlik Kanunu geldi. Muhalefetin de bazı eleştirileri oldu. Biz de uzlaşı talebini öne çıkararak Meclis'in açıldığı bayram sonrası ilk salı günü yeni askerlik sistemini görüşmek üzere Meclis'i kapattık. Askerliğin tümden reformize edildiği, aynı şekilde bedelli askerliğin kalıcı olduğu, askerlik süresinin 6 aya indiği gibi birçok konu gündeme getirdik. Ama özellikle CHP'li arkadaşlar güya Cumhurbaşkanı'na yeni bir yetki veriliyormuş gibi itiraz ettiler. Oysa Cumhurbaşkanı'na özel şartlar, özel durumlar olduğunda askerlik yapmama hakkı veren madde 1927'den beri var. Askerlik Kanunu içinde o yetki var, Kıbrıs'ta kullanılmış. Biz her şeye rağmen bir uzlaşı zemininde bunları aşacağımızı ve inşallah bayram sonrası çözeceğimizi düşünüyorum."