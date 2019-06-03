1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar vefat etti

13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekili ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar, hayatını kaybetti. 13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978 - 7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar hayatını kaybetti.
 03 Haziran 2019 07:03
Yazdır
Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar vefat etti

13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekili ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar, hayatını kaybetti.

13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978 - 7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar hayatını kaybetti.

İşgüzar için bugün saat 12.00'de TBMM Şeref Merdivenleri önünde tören düzenleneceği ve merhumun cenazesinin 4 Haziran Salı günü Edremit Bekir Efendi Camisinde kılınacak öğle namazını müteakip Eski Mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Hilmi İşgüzar kimdir?

Hilmi İşgüzar, 1929'da Yozgat'ta doğmuştur. Orman Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Nancy Üniversiti Milli Orman ve Su Okulu İhtisas yapmıştır. 13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978 - 7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmıştır.

Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükümet kuran 11 milletvekilinden biridir. (Güneş Motel Olayı)

12 Eylül 1980'den sonra, "kayırma, yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suistimal ve menfaat temini suretiyle BAĞ-KUR ve SSK'yı zarara uğrattığı" iddialarıyla Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından 2 Şubat 1981 tarihinde Yüce Divan'a sevk edildi. Toplam 16 kişi 26 Mart 1981 tarihinde başlayan yargılanmaları 12 Nisan 1982 tarihinde sonuçlandı. Hilmi İşgüzar, 9 yıl 8 ay ağır hapis ve 5 milyon 251 bin lira para cezasına çarptırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siyanürden anne babasını kaybeden Emircan'dan yürek burkan paylaşım
03 Haziran 2019 08:46		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
03 Haziran 2019 06:30
Öz amcalarını sopa ile döverek vahşice öldürdüler
03 Haziran 2019 01:22		 135 İmam Hatipli öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı
02 Haziran 2019 23:42
O mühendis bu kez domatesle gündemde
02 Haziran 2019 22:53		 Çocukluk merakı hurdayı bambaşka bir araca çevirdi
02 Haziran 2019 22:48
Tanımadıkları insanların bakkal borçlarını sildirdi
02 Haziran 2019 22:33		 Aşırı asitli içecek tüketimi midesini deldi
02 Haziran 2019 22:27
İşte dünyanın en saygın meslekleri
02 Haziran 2019 21:43		 Osmanlı mirası tatlılar bayrama hazırlanıyor
02 Haziran 2019 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:57 - '43 yıldır birbirlerinin elini hiç bırakmadılar'08:46 - Siyanürden anne babasını kaybeden Emircan'dan yürek burkan paylaşım08:30 - 20 yıllık eşini üç çocuğunun önünde öldürdü08:26 - İşte af düzenlemesinin detayları08:01 - Soylu: Avrupa'yla makası 300 yıl sonra ilk kez daraldık07:46 - Savunma atağa kalktı07:31 - Erdoğan sahaya iniyor, günde en az 3 miting07:20 - AK Parti'de teşkilata tatil yok07:05 - Okullara zeka sınıfı geliyor07:03 - Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar vefat etti
06:40 - Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:11 - ByLock yazılımcısı Almanya'ya kaçtı03:11 - Erdaoğan'dan, İl Başkanı Dağdelen'e tebrik telefonu03:00 - Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık02:34 - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik02:33 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik02:32 - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
Öz amcalarını sopa ile döverek vahşice öldürdüler
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
Erdaoğan'dan, İl Başkanı Dağdelen'e tebrik telefonu
Okullara zeka sınıfı geliyor
3 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
ByLock yazılımcısı Almanya'ya kaçtı
Erdoğan sahaya iniyor, günde en az 3 miting
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dört yapraklı yonca 1
hüsran 2
Sirius yıldızı 1
plise perde 1
Kahve 3
psikolojik şiddet 1
çıktığı kızlarla övünen erkek 2
iki bayram arası 5
warrior 1
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam