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Okullara zeka sınıfı geliyor

Çocukların zihni becerilerini artırmak ve stratejik düşünce yeteneği kazandırmak için okullarda 'zeka' sınıfı kuruluyor. Şu ana kadar 60 okulda açılan ve içinde 48 çeşit zeka oyunu bulunduran sınıflardan öğrenciler bireysel veya öğretmenlerinin eşliğinde faydalanabiliyor.
 03 Haziran 2019 07:05
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Okullara zeka sınıfı geliyor

Öğrencilere yardımlarını sürdüren Kızılay "zeka sınıfları" açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde projeyi hayata geçiren Kızılay, Türkiye genelinde ilk etapta 60 okulda 'zeka sınıfı' ve 'Kızılay kitap köşesi' açtı.

48 ÇEŞİT ZEKA OYUNU

Çocukların zihni becerilerini artırmak ve stratejik düşünce yeteneği kazanabilmeleri için 48 çeşit (her bir okul için toplam 108 adet) zeka oyunu çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan pansiyonlu okullara gönderildi.

Proje çerçevesinde 30 öğrenci pansiyonunda zeka oyunları sınıfları ile tasarımı pansiyonlara özel "Kızılay Kitaplık Köşeleri" oluşturuluyor. Pansiyonlu okullara badminton malzemesi de gönderildi.

TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI

  • Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik uluslararası geçerliliği bulunan temel ilk yardım eğitimleri ile afetlerden korunma bilinci eğitici eğitimi konusunda faaliyetler düzenlenecek. Bunların yanında Türk Kızılay ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafında haziran ve ağustos aylarında pansiyonlarda barınan öğrencilerin katılacağı "Tematik Gençlik Kampları" organize edilecek.

HANGİ OYUNLAR VAR?

Sınıflarda bulunan oyunlardan bazıları şöyle: Rubik küp 3x3-rubik küp 4x4-rubik küp 5x5-dik go-shapometry-tanram seti-pylos & abalone-turbo bardaklar-soma küpü-koridor-goblet-go -penta blok-busyhour-hedef 5-reversi-hanoi kulesi-halka çikarma-quarto-road block-caamouflage-red city-mikado-yerçekimi (gravitymaze)-turnike (turnstile)-çikolata yerleştirme-batik-gyges-mangala-surakarta-lasermaze-kakuzu-çin damasi -lonpos-mathable-18 taş solotest-trax-escher 3d puzzle-architecto-zometool-matematik zarlari-tek kişilik satranç-izzi-tuğla örme-sihirli bloklar-talat-satranç takimi-zeka çöpü 1-2-3

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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