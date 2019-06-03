Okullara zeka sınıfı geliyor
|03 Haziran 2019 07:05
|Yazdır
Öğrencilere yardımlarını sürdüren Kızılay "zeka sınıfları" açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde projeyi hayata geçiren Kızılay, Türkiye genelinde ilk etapta 60 okulda 'zeka sınıfı' ve 'Kızılay kitap köşesi' açtı.
48 ÇEŞİT ZEKA OYUNU
Çocukların zihni becerilerini artırmak ve stratejik düşünce yeteneği kazanabilmeleri için 48 çeşit (her bir okul için toplam 108 adet) zeka oyunu çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan pansiyonlu okullara gönderildi.
Proje çerçevesinde 30 öğrenci pansiyonunda zeka oyunları sınıfları ile tasarımı pansiyonlara özel "Kızılay Kitaplık Köşeleri" oluşturuluyor. Pansiyonlu okullara badminton malzemesi de gönderildi.
TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI
- Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik uluslararası geçerliliği bulunan temel ilk yardım eğitimleri ile afetlerden korunma bilinci eğitici eğitimi konusunda faaliyetler düzenlenecek. Bunların yanında Türk Kızılay ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafında haziran ve ağustos aylarında pansiyonlarda barınan öğrencilerin katılacağı "Tematik Gençlik Kampları" organize edilecek.
HANGİ OYUNLAR VAR?
Sınıflarda bulunan oyunlardan bazıları şöyle: Rubik küp 3x3-rubik küp 4x4-rubik küp 5x5-dik go-shapometry-tanram seti-pylos & abalone-turbo bardaklar-soma küpü-koridor-goblet-go -penta blok-busyhour-hedef 5-reversi-hanoi kulesi-halka çikarma-quarto-road block-caamouflage-red city-mikado-yerçekimi (gravitymaze)-turnike (turnstile)-çikolata yerleştirme-batik-gyges-mangala-surakarta-lasermaze-kakuzu-çin damasi -lonpos-mathable-18 taş solotest-trax-escher 3d puzzle-architecto-zometool-matematik zarlari-tek kişilik satranç-izzi-tuğla örme-sihirli bloklar-talat-satranç takimi-zeka çöpü 1-2-3
Yasemin Asan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ODTÜ'den dünyaca ünlü Türk bilim insanlarına ödül
02 Haziran 2019 17:00
|LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
02 Haziran 2019 13:35
|Kırklareli Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
01 Haziran 2019 21:39
|Üniversiteliler 'KYK Akademi' ile meslek öğreniyor
01 Haziran 2019 18:34
|LGS'de sıralamayı Matematik belirleyecek
01 Haziran 2019 17:48
|'LGS'de sayısal zorladı'
01 Haziran 2019 14:20
|LGS sorunsuz tamamlandı
01 Haziran 2019 14:11
|ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı
01 Haziran 2019 12:38
|Kimliğini unutan öğrenciyi polisler sınava yetiştirdi
01 Haziran 2019 12:25
|LGS sınavı bugün iki oturumda yapılacak
01 Haziran 2019 09:06