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Erdoğan sahaya iniyor, günde en az 3 miting

Erdoğan, bayram sonrası ilçe mitinglerine başlayacak. Büyük İstanbul Mitingini ise 15 ya da 16 Haziran'da yapması öngörülüyor
 03 Haziran 2019 07:31
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Erdoğan sahaya iniyor, günde en az 3 miting

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığında yaptığı toplantıda, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da çalışacak olan tüm parti kurmayları ve teşkilata bayram sonrasında daha yoğun bir şekilde sahada olmaları talimatını vererek "Bu seçimde, 24 Haziran'dan daha yüksek oy almalıyız. Bunun için daha çok çalışın" dediği öğrenildi.

23 Haziran seçimleri için programlarına ağırlıklı olarak İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık parti yönetimi ve teşkilatla toplantılar yaparak son çalışmaları değerlendirirken; seçime yönelik görüş ve önerilerini de alıyor. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde il başkanlığında düzenlenen toplantıda "23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi bizim için çok önemli. Bu yüzden daha çok çalışacaksınız. Bu seçimde, 24 Haziran'dan daha yüksek oy almalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BAKANLAR DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 günlük bayram süresince tatil yapmadan İstanbul'da çalışacak olan parti kurmayları ve teşkilata "Ramazandan sonra daha fazla çalışacağız. Özellikle hemşehri buluşmalarına devam edeceğiz. Tüm AK Partili belediye başkanlarımız, bakanlarımız ve milletvekillerimiz sahada olacak" dediği belirtildi. Ramazan Bayramının ardından İstanbul'da daha aktif çalışılması için yol haritası da oluşturuldu. Bu kapsamda ara ara yapılacak toplantılarda hemşehrisi olan AK Partili belediye başkanları kısa süreli İstanbul'a gelecek. Eski bakanların yanı sıra seçim çalışmalarında özellikle önceki seçimlerde çalışmış ve İstanbul'da tanınmış kişiler de sahada vatandaşla bir arada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramdan sonraki hafta mitinglerine başlaması ve günde en az 3 ilçede miting yapması planlanıyor. Erdoğan'ın Büyük İstanbul Mitingini ise 15 ya da 16 Haziran'da yapması öngörülüyor.

Damla Peker

Türkiye
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