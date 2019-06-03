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Savunma atağa kalktı

Savunma ve havacılık şirketleri; uluslararası projeler, ortak üretim ve doğrudan satış yöntemleriyle hızlı büyüyor
 03 Haziran 2019 07:46
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Savunma atağa kalktı

Sektörün cirosu geçen yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracat yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı. Bu ihracat rakamı, aynı zamanda savunma ve havacılık açısında rekor olarak kayıtlara geçti. Sektörde bu yıl için 3 milyar dolarla yeni bir rekor hedefleniyor. "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018" araştırmasına göre; uçak, helikopter, insansız hava aracı ve bunların bileşenlerini üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket olarak kayıtlara geçti. TUSAŞ, 503 milyon dolar ile Türkiye genelinde de 22'nci oldu.

Sektörde ikinci sırada havacılık motorları konusunda uzmanlaşan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yer aldı. Geçen yıl 286 milyon dolarlık ihracata imza atan şirket, ülke sıralamasında 37'nciliğe adını yazdırdı. Paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar üreten FNSS Savunma Sistemleri AŞ, 175 milyon dolarlık ihracatla sektörde 3'üncü, Türkiye genelinde ise 70'inci sırada yer aldı. Sektörde ilk üçü, Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ASELSAN izledi. Şirket, 142 milyon dolarlık ihracat performansıyla Türkiye genelinde 98'inci oldu.
Türkiye
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