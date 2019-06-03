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İşte af düzenlemesinin detayları

SABAH, Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve kısa süre sonra Meclis gündemine gelecek ceza infazı yasa teklifiyle ilgili detaylara ulaştı. Adli suçlarda ceza infaz indirimi, kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlarda infaz süresinin artırılması, ekonomik suçlarda hapis cezasının paraya çevrilmesi gibi düzenlemeler dikkat çekiyor
 03 Haziran 2019 08:26
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İşte af düzenlemesinin detayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın önceki akşam "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" diyerek Meclis açıldığında gündeme getirecekleri müjdesini verdiği düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

Düzenleme af değil, Ceza İnfaz Yasası'nda yapılacak bir değişiklik olacak. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Erdoğan'ın bahsettiği pakette öne çıkanlar şöyle:

İNFAZ SÜRELERİ DÜŞECEK: Ceza infaz süreleri düşürülecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye doğru çekilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme ile aynı zamanda 2004 öncesine dönülecek. 2004 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kanununa göre cezaevinde kalma süresi yüzde 66'a yükseltilmişti.

TERÖRE YOK: Terör suçları için ise ayrı bir infaz oranı uygulanıyor. Ancak yapılan hazırlıkta terör suçlarına ilişkin herhangi bir indirim yapılması öngörülmüyor.

KADIN VE ÇOCUK CİNAYETLERİ: Toplumu derinden etkileyen ve kamu vicdanını sızlatan kadına şiddet kadın cinayetleri, çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve cinayetler için ise ayrı bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu suçlar için cezaevinde kalış sürelerinin arttırılması düşünülüyor. Bu kapsamda kadın cinayetleri içns en az 40 yıl, çocuk suçlarında da 50 yıl cezaevinde kalması üzerinde duruluyor. Bu yönde bir düzenleme yapılması bile cezaevinde bulunanların indirimden yararlanması ve cezalarını mevcut sisteme göre çekmeden dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.

AÇIK CEZAEVİ: Hükümlülerin açık cezaevine alınma sürelerinin gözden geçirilmesi de masada bulunuyor. Daha kısa sürede açık cezaevine geçişler sağlanarak cezaevlerindeki sıkıntı giderilmeye çalışılacak.

EKONOMİK SUÇLAR: Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi düşünülüyor. Hangi suçların bu kapsama alınabileceğine bakılıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

Sabah
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