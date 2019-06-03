20 yıllık eşini üç çocuğunun önünde öldürdü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 20 yıllık evli olan ancak, son dönemde aralarında geçimsizlik başlayan Aygül Günler (39) ile Recep Günler (40) arasında, önceki gece saat 00.30 sıralarında, ilçe yakınlarındaki Üçyol mevkiinde otomobille seyir halindeyken tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın ardından otomobili durduran Recep Günler, otomobilde bulunan 3 çocuğunun gözleri önünde eşini dövmeye başladı. Olayı gören bir kamyon şoförü durup şiddet uygulayan kocayı sakinleştirmek istedi. Ancak Recep Günler'in tepkisi üzerine yoluna devam etti. Ardından üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Recep Günler, eşini 15, 17 ve 18 yaşlarındaki 3 çocuğunun gözü önünde göğsünden ve boğazından bıçakladı.

'ŞİDDET GÖRÜYORDU'

Yaralı kadını otomobilden yol kenarına atan Recep Günler, olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören kamyon şoförünün ilçedeki jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri kadının cansız bedenini buldu. Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a sevk edilirken, cani koca kayıplara karıştı. Günler, jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla Diyarbakır'da saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı. Aygül Günler'in kardeşi Bayram Işık, "Kardeşim, 2.5 aydır da şiddet görüyordu. Biz aile birliği bozulmasın diye gerekli her türlü desteği vermiştik" dedi.

ÖZGÜR CEBE