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Siyanürden anne babasını kaybeden Emircan'dan yürek burkan paylaşım

Emircan Kalkan, ağabeyinin siyanürlü şerbetle katlettiği anne-babasının ardından yürek burkan paylaşımda bulundu: Bir anlık dikkatsizlik ciğerimi ikiye parçalayıp ardından ikisini 45 dakika ara ile benden söküp aldı
 03 Haziran 2019 08:46
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Siyanürden anne babasını kaybeden Emircan'dan yürek burkan paylaşım

İzmir'de anne ve babasını şizofren abisi Mahmut Can Kalkan'ın içirdiği siyanürlü şerbetle kaybeden 16 yaşındaki Emircan Kalkan'ın Instagram'daki paylaşımı yürekleri burktu.

14 Mayıs 2019 İzmir Siyanür Olayı diyerek satırlarına başlayan Kalkan şunları yazdı: "Siyanür ile zehirlenen anne babanın oğlu benim. Babam Mehmet Kalkan Yozgat'ın uçsuz bucaksız köyünde çocukken çobanlık yaparmış. Kendisi çobanlık yaparken aynı zamanda ders çalışırmış. Kendisi yüksek lisans ile doktorasını bitirmiş. Vestel Ege Marmara Yetkili Servisler Bölge Müdürü idi. Annem Fatma Kalkan İmam Hatip Lisesi'ni terk etmiş. Lakin okuma aşkıyla yanan birisiymiş. Kendisi Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu. Anlayacağınız benim anne ve babamın Yozgat'lı olmasına aldanmayın. İkisi de okumuş, kültürlü, dürüst, güvenilir insanlardı. Bir anlık dikkatsizlik benim ciğerimi önce ikiye parçalayıp ardında ikisini 45 dakika ara ile benden söküp aldı. Sizleri çok özlüyorum. Ortanca oğlunuz Emircan Kalkan" yazdı.

Kalkan'ın paylaşımına yorum yağdı. Yasminet isimli kullanıcı, "Allah sabır versin kuzum. Küçük kardeşine sıkı sıkı sarıl. En çok sana ihtiyacı var" derken, Bironur isimli arkadaşı "Canım kardeşim, çok başarılı olacak. Kardeşinle güzel yerlere geleceksiniz. Sarılın birbirinize" dedi. Asuman Hepakgün, "Sözün bittiği yerdeyiz. Allah'tan hep ölümün hayırlısını diledik. Anne ve babanın gidişlerindeki hayır neresinde bilinmez. Mübarek bir ayda şehit oldular. Allah sana ve kardeşin Mehmet Taha'ya sağlıklı bir ömür versin. Her zaman yanınızdayız. Ne zaman istersen kapımız açık. Sabırların en büyüğü seninle olsun çocuğum" mesajı attı. Özge Kn ise "Onlar her zaman seni uzaktan izliyorlar. Kardeşin ve sen el ele sımsıkı tutunacaksınız. Keşke mümkün olsa yüreğindeki acıyı söküp alabilsem.

Şizofren teşhisi konan Mahmut Can Kalkan, bir gün tutuklu kaldıktan sonra tedavi edilmek üzere Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Sabah
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