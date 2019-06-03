Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
|03 Haziran 2019 09:12
|Yazdır
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine yönelik hava harekatı yapıldı.
Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Trol hesaplar Kurmay Başkanı'nın telefon numarasını paylaştı
03 Haziran 2019 10:26
|Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
03 Haziran 2019 09:50
|ByLock yazılımcısı Almanya'ya kaçtı
03 Haziran 2019 06:11
|Pençe Harekatı'nda PKK'nın sığınakları imha ediliyor
02 Haziran 2019 21:18
|Teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi
02 Haziran 2019 16:03
|PKK itirafçısı kız: Zorla dağa götürdüler
02 Haziran 2019 15:36
|Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2019 08:31
|Hakkari'den acı haber: 2 şehit, 1 yaralı
01 Haziran 2019 23:21
|PKK'ya ait 3 katlı ve 5 bölmeli mağara bulundu
01 Haziran 2019 21:04
|FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
01 Haziran 2019 18:49