1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
 03 Haziran 2019 09:12
Yazdır
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine yönelik hava harekatı yapıldı.

Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trol hesaplar Kurmay Başkanı'nın telefon numarasını paylaştı
03 Haziran 2019 10:26		 Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
03 Haziran 2019 09:50
ByLock yazılımcısı Almanya'ya kaçtı
03 Haziran 2019 06:11		 Pençe Harekatı'nda PKK'nın sığınakları imha ediliyor
02 Haziran 2019 21:18
Teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi
02 Haziran 2019 16:03		 PKK itirafçısı kız: Zorla dağa götürdüler
02 Haziran 2019 15:36
Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2019 08:31		 Hakkari'den acı haber: 2 şehit, 1 yaralı
01 Haziran 2019 23:21
PKK'ya ait 3 katlı ve 5 bölmeli mağara bulundu
01 Haziran 2019 21:04		 FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
01 Haziran 2019 18:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı11:09 - Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı11:09 - Ramazan bayramında yeni trend 'diyet baklava'11:07 - Ticaret Bakanı: Mayıs'ta en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık11:04 - İçişler: Mayıs'ta 141 terörist etkisiz hale getirildi11:03 - TGF'den Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine tepki10:49 - Elazığ 3.1 ile sallandı10:46 - Ücret ödemeden emekli maaş ve ikramiye öğrenme10:39 - Borsa haftaya düşüşle başladı10:38 - TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sundu
10:34 - Karaman'da yük asansörüne sıkışan işçi öldü10:26 - Trol hesaplar Kurmay Başkanı'nın telefon numarasını paylaştı10:24 - İçişleri: Diyarbakır Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi10:18 - AFAD'dan bayram tatilinde vatandaşlara boğulmalara karşı uyarı10:12 - Hastanın antibiyotik ihtiyacı yerli testle belirlenecek10:12 - Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?10:09 - Böbrek nakli bekleyenlerin listesi Meclis'te09:59 - Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
İşte af düzenlemesinin detayları
Öz amcalarını sopa ile döverek vahşice öldürdüler
Erdaoğan'dan, İl Başkanı Dağdelen'e tebrik telefonu
Okullara zeka sınıfı geliyor
Erdoğan sahaya iniyor, günde en az 3 miting
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmurlu havalarda araçların su sıçratması 3
trt deki ressam amca 3
Nintendo 1
ölü 4
Nasıl olsa 1
sarah gadon 1
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 1
oyun bağımlılığı 3
Lucid rüya 1
eşini aldatan kadın 7
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam