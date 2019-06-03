Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlerken, yurt içinde bayram tatili öncesinde bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

ABD ve Çin tarafından gelen açıklamalarla ticaret savaşı endişeleri, yatırımcıların güvenli liman taleplerini artırırken, jeopolitik riskler de piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye ilişkin açıklamasında "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadesini kullanması sonrası piyasalardaki jeopolitik risk fiyatlaması güçlendi.

ABD'nin Meksika'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin ardından Çin'den ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin açıklama da ticaret savaşı ve buna bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

Çin Devlet Konseyi, bir yılı geride bırakan ABD ile ticaret müzakerelerine ilişkin, yayımladığı raporda, "ABD'nin Çin'e karşı provoke ettiği ticari sürtüşme iki ülke ve küresel çıkarlara zarar veriyor. ABD, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde kendisiyle çelişiyor, samimi konuşmuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu gelişmelerle güçlenen güvenli liman alımları ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 2,1190 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine taşırken, altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 1,3 artışla 1.300 doları aşması sonrası bugün Asya piyasalarında 1.310 doların üzerine çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan kişisel gelir ve harcamaların beklentilerin üzerinde artmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 1,41, S&P 500 endeksi yüzde 1,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 geriledi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir, Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşındı. Bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da hafif bir artış kaydederken, Çin'de önceki aya göre yatay seyretti. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta küresel piyasalardan pozitif ayrışan Türk lirası varlıkların, bu hafta 3,5 günlük bayram tatili nedeniyle yatay bir seyir izlemesi bekleniyor. Cuma günü yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 artışla 90.590 puandan tamamlarken, yüzde 0,7 azalışla 5,8401'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8520'den işlem görüyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasası, bugün saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında cuma gününe kadar tatile girecek. Bugün 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak. Borçlanma Araçları Piyasası'nda hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar gerçekleştirilecek.

Analistler, tatil öncesinde pay piyasaları ve Türk lirasında sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,28 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,28) göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,10'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı TÜFE

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat endeksi

17.00 ABD, nisan ayı inşaat harcamaları