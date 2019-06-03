MHP Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu
|03 Haziran 2019 09:28
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Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.
Alınan bilgiye göre MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, MHP Uşak Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, MHP Uşak İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ile 31 Mart Yerel Seçimleri'nde MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan Eşme ilçesine gitti.
Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy ile grup arasında "görevden alma" yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.
Yücesoy, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri il başkanı Kınden, başkan yardımcısı Karahan, il yöneticisi Gürsoy ve eski belediye başkan adayı Erdoğan'ı göz altına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, olayda kullanılan av tüfeğini kimin ateşlediğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.
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