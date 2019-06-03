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Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği için başvurular başladı

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvuruları kabul edilmeye başlandı.
 03 Haziran 2019 09:46
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Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği için başvurular başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere sağladıkları 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularını kabul etmeye başladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, hayata geçirdikleri çalışmalarla 2014'ten bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek sağladıklarını ifade etti.

Selçuk, 2014-2019 yılları arasında engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden idari para cezası olarak tahsil edilen tutarların yetkili komisyon tarafından kabul edilen projelere destek olarak aktarıldığını anlattı.

Bakan Selçuk, "Kendi işini kurma projesi kapsamında bin 550 engelliye 63 milyon 276 bin TL, 888 eski hükümlüye de 22 milyon 864 bin TL hibe desteği sağladık. Kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz ve eski hükümlü vatandaşlarımıza sağladığımız 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularını kabul etmeye başladık. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın projelerini 14 Haziran 2019 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Desteğin, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı amaçladığını aktaran Zehra Zümrüt Selçuk, proje sunmak isteyenlerin www.iskur.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlamalarını istedi.

Selçuk, hazırlanan projelerin 14 Haziran'a kadar bulunulan illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edilebileceğini kaydetti.

Öte yandan, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işe ve iş yerine uyumun sağlanması ile engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerinin çalışmaları gerçekleştiriliyor.
TRT
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