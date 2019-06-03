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Böbrek nakli bekleyenlerin listesi Meclis'te

Bakanlığın TBMM'ye gönderdiği rapora göre, böbrek nakli bekleyenlerin sayısı 63 bin 349'a çıktı. En çok nakil bekleyen il 11 bin 31 hastayla İstanbul
 03 Haziran 2019 10:09
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Böbrek nakli bekleyenlerin listesi Meclis'te

Böbrek nakli bekleyen hastalar, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak organ nakli çalışmalarına hız verilmesini ve diyaliz sertifikası olmayan sağlık çalışanlarının hizmet vermesinin engellenmesini istedi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı konuyu Sağlık Bakanlığı'na ileterek böbrek hastalarına ilişkin tablonun tüm detaylarıyla bildirilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre; her gün bir organ bulunur ümidiyle uyanan hastalarının sayısı 2018 sonu itibarıyla 63 bin 349'a çıktı. Bu sayının 2000'de 19 bin 609 olduğu dikkate alındığında nakil bekleyen sayısında 20 yılda üç kattan fazla artış yaşandığı ortaya çıkmış oldu.

İSTANBUL LİSTENİN BİRİNCİSİ

En çok böbrek nakli bekleyen il 11 bin 31 hastayla İstanbul olurken, onu Ankara ve İzmir takip etti. En az böbrek hastası bulunan il ise 34 hasta ile Tunceli oldu. Bakanlık, her gün bir organ bulunur ümidiyle uyanan hastalarının sayısının 2018 sonu itibarıyla 63 bin 349'a ulaştığını açıkladı. Rakamlara göre, özel hastanelerde 38 bin 907, üniversitelerde 4 bin 584 ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ise 19 bin 858 diyaliz hastası bulunuyor. 2010'da 14 bin 372 olan diyaliz cihaz sayısı Mart 2019 itibarıyla 17 bin 481'e çıkarıldı. Özel hastanelerde 10 bin 214, üniversite hastanelerinde bin 172 ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ise 6 bin 65 diyaliz cihazı bulunuyor.

Öykü için ikinci umut

Antalya'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'e (4) yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadığı için baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı alındı. Önceki gün babadan toplanan hücreler, dün Öykü Arin'e nakledildi. Naklin ardından 10 gün boyunca süreç takip edilecek. Öte yandan babasının paylaştığı Öykü Arin'in yapılacaklar listesinde Disneyland'a gitmek var.

Yelda GÖKDAĞ
Akşam
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