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Hastanın antibiyotik ihtiyacı yerli testle belirlenecek

Antibiyotik çılgınlığını bitirecek buluşun patenti yakında çıkacak. Doktor bu kit sayesinde tükürükle test yapacak, ihtiyaç duyulmuyorsa antibiyotik vermeyecek.
 03 Haziran 2019 10:12
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Hastanın antibiyotik ihtiyacı yerli testle belirlenecek

Antibiyotik çılgınlığını bitirecek buluş geliyor. Yeni çıkacak bir kit sayesinde doktorlar hastanın tükürük örneğinden birkaç dakika içinde antibiyotik ihtiyacı olup olmadığını anlayacak. Böylece gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek. Kit hem halk sağlığını koruyacak hem de ekonomiye milyarlarca TL kazandıracak. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, "Bununla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'na bir başvuru yapıldı. Şu anda ilan aşamasını geçti" dedi

Yelda GÖKDAĞ
Akşam
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