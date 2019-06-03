Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
|03 Haziran 2019 10:12
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Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon toplamda yüzde 4,98 oldu. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü geçtiği için memurlar enflasyon zammı alacak.
Enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 arttı
MEMURLAR ENFLASYON ZAMMI İÇİN HAZİRAN VERİSİNİ BEKLEYECEK
TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında da yüzde 0,95 arttı. 5 aylık toplam enflasyon yüzde 4,98 oldu.
Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam aldı. Şuan için 5 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için %0,98 oranında yani %1'e yaklaşan bir enflasyon zammı oluştu. Ancak net enflasyon zammı oranı, Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak.
Memurlar 2018'in ikinci yarısında yüzde 6,70 enflasyon farkı almıştı.Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Nisan ayı enflasyonu açıklandı Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
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