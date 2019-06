AFAD'dan bayram tatilinde vatandaşlara boğulmalara karşı uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bayram tatilinde boğulma ve çeken akıntı tehlikesine karşı vatandaşalar uyarıda bulundu.

AFAD, yaz mevsiminin yaklaşması ile artan boğulma vakalarının her yıl yüzlerce vatandaşın canını aldığını, mutlu bir bayram için özellikle bayram tatili süresince vatandaşların boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. AFAD'dan yüzerken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin yapılan açıklamada, "Öncelikle yüzmeyi öğrenmeniz gerekir. Yüzmek için kurumsal hizmet veren tesisleri, can kurtaran bulunan plajları ve havuzları tercih edin. Toplum tarafından güvenli olarak bilinen ve tercih edilen alanlarda yüzmeyi seçin, bilmediğiniz sularda ve ıssız alanlarda suya girmekten kaçının. Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Akarsularda akıntı az gibi görünse de buralarda yüzmenin tehlikeli sonuçları olabilir. Sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir. Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Şaka niyetiyle de olsa hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Yüzerken küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın. Karnınız tok iken suya girmeyin. İster yetişkin, isterse çocuk olsun çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir. Sıcaklığını ve derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayınız. 2 metreden düşük derinlikler omurga kırıklarına yol açarak ölümünüze neden olabilir. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın. Kurtarma teknikleri bilmeyen kişilerin boğulan kişilere yardım etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, her iki kişinin de boğulmasına neden olabilir. Çeken akıntı olan yerlerde denize girmeyin, akıntıya kapılırsanız da mücadele etmek yerine sahile karşı bakar şekilde kendinizi akıntıya bırakmalısınız ve sahile paralel yüzmelisiniz."

Her yıl yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi atlatmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olan "çeken akıntı"nın profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçte olabildiği belirtilen açıklamada, çeken akıntının özellikle Karadeniz sahillerinde insanları tehdit ettiği kaydedildi. Açıklamada "çeken akıntı" ile ilişkili ise şu uyarılar yer aldı:

"Çeken akıntılar, deniz dip yapısının topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-kum tepeciği) şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. Çeken akıntılar Karadeniz ve Akdeniz sahillerinde görülebilen kuvvetli akıntılardır. Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar. Halk arasındaki yaygın söylentilerin aksine, bu akıntılar insanları dibe çekmezler, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşırlar. Boğulma olayları, nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekildiğini fark eden insanların korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve sonuçta yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmektedir. Denizin belli bir bölgesinde su rengi, diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa, sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa, düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa, kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa o bölgede çeken akıntı görülme riski yüksektir. Dalgalı havalarda denize girmeyin. Denize girmek için cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Kendiniz ve çocuklarınız için denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun. Tek başınıza denize girmeyin. Yanında kurtarma malzemeleri bulunan ve iyi yüzme bilen birisini gözcü olarak sahilde bırakın. Denize mutlaka deniz kıyafetiyle girin. Çeken akıntıya kapılmanız halinde öncelikle sakin olun. Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin. Deniz içerisinde elini kaldıran birini gördüğünüzde bu kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilin. Kişiyi sakin olması konusunda uyararak derhal cankurtaran çağırın. Cankurtaran yoksa can simidi, halat vb. deniz malzemeleri atarak yardım edebilirsiniz."