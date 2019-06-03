Beş kurumun müfettiş yardımcısı alımında yaş düzenlemesi
|03 Haziran 2019 13:28
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3 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle 9 Kamu kurumunun Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
Yapılan düzenlemelerde, BOTAŞ, ETİ Maden, TEİAŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taş Kömürü Kurumlarında müfettiş yardımcılığına girişte aranan "sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak" şartı 35 yaş olarak değiştirilmiştir.
Ayrıca yapılan bir başka değişiklikte, BOTAŞ, EÜAŞ, ETİ Maden, MTA, TEDAŞ,
TEİAŞ, TKİ, TPAO, TTK kurumlarında, Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş
yardımcılığı dahil en az 5 yıl hizmeti olan müfettişler arasından atama yapılabilecektir.
Daha önce genel olarak sadece ilgili kurumlar içinden atama yapma imkanı bulunuyordu..
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