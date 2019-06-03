Karaman'da yük asansörüne sıkışan işçi öldü
Karaman'da yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti.
|03 Haziran 2019 10:34
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Alınan bilgiye göre, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde çalışan Yunus Durmaz (41), depoya malzeme indirmek için asansöre bindi.
Hareket eden asansörle duvar arasında sıkışan Durmaz, ağır yaralandı. Durumu gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Durmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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