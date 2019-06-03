Borsa haftaya düşüşle başladı
|03 Haziran 2019 10:39
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,28 düşüşle 90.335,58 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 254,15 puan ve yüzde 0,28 azalışla 90.335,58 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile inşaat oldu.
Cuma günü döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 primle 90.589,73 puandan tamamladı.
Analistler bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik riskler de yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,28 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,28) göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,10'a gerileyeceği hesaplanıyor.
Borsa İstanbul Pay Piyasası, bugün saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında cuma gününe kadar tatile girecek. Bugün 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı
03 Haziran 2019 11:09
|Gram altın 247 lira seviyelerinde
03 Haziran 2019 09:44
|Güne başlarken döviz fiyatları
03 Haziran 2019 09:33
|Kara yollarında durum
03 Haziran 2019 09:27
|Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
03 Haziran 2019 09:26
|STAR Rafineri, Irak'tan petrol almaya başlayacak
02 Haziran 2019 16:41
|Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
02 Haziran 2019 16:35
|THY bugün yılın rekoru için uçuyor
02 Haziran 2019 16:11
|Ziraat Bankası, 5,2 milyon emekliye ödeme yaptı
02 Haziran 2019 15:12
|Irak'ın ithalatı durdurması yumurta fiyatını düşürdü
02 Haziran 2019 13:08