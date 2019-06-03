Elazığ 3.1 ile sallandı
Elazığ 3.1 ile sallandı
|03 Haziran 2019 10:49
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Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güney köyü olan deprem saat 09.47 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Depremin yerin 3 kilometre altında olduğu belirtildi.
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