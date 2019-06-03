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Ücret ödemeden emekli maaş ve ikramiye öğrenme

Memurların ve işçilerin en fazla merak ettikleri ve bazen de öğrenmek için ücret ödedikleri konulardan birisi de ne zaman emekli olacakları ile emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacaklarıdır.
 03 Haziran 2019 10:46
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Ücret ödemeden emekli maaş ve ikramiye öğrenme

Bu yazımızda memurların ve işçilerin hiçbir yardım almaksızın kendi kendilerine ne zaman ve kaç yaşında emekli olacakları ile ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarının hesabını anlatmaya çalışacağız.

Maalesef bu konularda masum memurların bilgisizliğinden yararlanan simsarların türediğini görünce bu konuyu yazma gereği duyduk. Bu yazımızın sonunda memurların kendi kendilerine hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ellerine geçecek emekli maaşlarını ve ikramiyelerini kuruşu kuruşuna öğrenmeleri mümkün olacaktır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞINIZI NASIL ÖĞRENECEKSİNİZ?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan emekli maaş programı ile emekli olacaklar gerekli verileri girerek emekli maaşlarını ve alacakları ikramiye tutarlarını hesaplayabilmektedirler. Bunun için SGK'nın internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetH... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

1- Her memur doğum tarihini yazabilir. 2- Cinsiyetini işaretleyebilir. 3- 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 4- Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 5- 4/a (Devredilen SSK) yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ALACAKSINIZ?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/Ikramiy... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. (https://www.memurlar.net/hesap... bu adresten ise daha az bilgi ile emekli maaş ve ikramiyesi öğrenilebilir) Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz. Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizi de bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır. Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek : 30 yıllık bir Şube Müdürünün (Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni ve Şef'in maaş ve ikramiyesi şube müdürü ile aynı) emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2019 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve Ödenecek Aylık : 3.035, Toplam İkramiye ise: 109.418 olarak hesaplanacaktır.

MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HESABINDA DEĞİŞİKLİK OLDU MU?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında devlet memuru olanlar da emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Ancak, 15.10.2008 tarihinden itibaren memur olanlar için 5434 sayılı Kanun'un Ek 82'nci madde hükmü, eski memur için ise 5434 sayılı Kanun'un 89 'uncu madde hükmü uygulanacaktır.

Hem eski memurlar hem de yeni memurların emekli ikramiye hesabı aynıdır. Her ikisi için de emekli ikramiyesi tutarları her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı olarak verilmektedir. Her ikisi için de 30 hizmet yılı sınırı kaldırılmıştır.

Yeni memurlar emekli olacakları tarihte devlet memuru olmayıp, SSK veya Bağ-Kur'lu olurlarsa Emekli Sandığı'nca veya Bağ-Kur veya SSK'lı olarak aylık bağlansa dahi emekli ikramiyesi alamıyorlar. Eski memurlar bu durumda alabiliyor iken yeni memurlar bu durumda alamıyorlar. Bu durum eski ve yeni memurlar açısından önemli bir farklılıktır.

SSK'LILAR EMEKLİ MAAŞINI NASIL HESAPLAYACAKLAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHe... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza sorgula butonu çıkacaktır. Sorgula butonuna bastıktan sonra ise karşınıza size ait bilgiler ve hesapla butonu çıkacaktır. Yapmanız gereken ise sadece hesapla butonuna basarak ne kadar emekli maaşı ve ek ödeme alacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Ahmet Ünlü
Yeni Şafak
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