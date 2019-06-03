AK Parti'de bayramlaşma çarşamba günü
|03 Haziran 2019 11:43
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AK Parti'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşmanın 5 Haziran Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü partiler arası bayramlaşma kapsamında ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti ile bir araya gelinecek.
CHP'nin ardından sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi temsilcileri, AK Parti'yi ziyaret edecek.
Ziyaretçiler, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan heyet tarafından ağırlanacak.
- AK Parti'nin diğer partileri ziyaretleri
Partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti temsilcileri de diğer partileri ziyaret edecek.
Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Sümeyye Bozkurt Çakar'dan oluşan heyet, MHP, Saadet Partisi, DSP, İYİ Parti ve Anavatan Partisinin genel merkezlerine bayram ziyaretinde bulunacak.
Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör'den oluşan heyet ise CHP, HÜDA PAR, BBP, Demokrat Parti ve Vatan Partisi genel merkezlerini ziyaret edecek.
AK Parti'de Genel Merkez teşkilatıyla bayramlaşma programı da aynı gün, saat 13.30'da Genel Merkez'de yapılacak.
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