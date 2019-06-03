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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 03 Haziran 2019 12:23
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,87105,8720
Avro6,56506,5660
Sterlin7,41507,4520
ANKARA
ABD Doları5,85505,9250
Avro6,53506,6150
Sterlin7,35507,5110
Anadolu Ajansı
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