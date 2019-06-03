1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastanenin hurdalarını sanata çeviriyor

SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teknik servis görevlisi olarak çalışan Talip Doğan, mesaisinin ardından hobi olarak hastanede hurdaya çıkan metallerden el emeği oyuncaklar yapıyor - Hastanede özel bir bölmede sergilenen iş makinelerinden helikoptere, motosikletten uçaklara kadar çok sayıda makinenin minyatürünü yapan Doğan:"Her insanın içinde bir çocuk ruhu var, önemli olan onu yaşatabilmek. Ben yaptığım bu oyuncaklarla onu yaşattığıma inanıyorum"
 03 Haziran 2019 12:45
Yazdır
Hastanenin hurdalarını sanata çeviriyor

İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teknik eleman olarak çalışan Talip Doğan'ın hastanede hurdaya çıkan malzemelerden yaptığı iş makineleri, helikopter, motosiklet ve uçak gibi minyatür oyuncaklar, hastanede özel olarak sergileniyor.

2 çocuk babası 49 yaşındaki Doğan, çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra 8 yıl önce SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teknik servis görevlisi oldu.

Hastanedeki görevine başladıktan bir yıl sonra aile ziyareti için memleketine giden Talip Doğan, kardeşinin oğluna yaptığı demirden oyuncağı görmesinin ardından kendisi de oyuncak yapmaya karar verdi.

Doğan, hastanenin hurdalığından topladığı metal ve demir malzemelerle hayalindeki oyuncak motosikleti bir ay gibi kısa bir sürede yapmayı başardı.

Daha büyük ve uğraş isteyen minyatür iş makinaları yapmaya da karar veren Doğan, mesaisinden arta kalan zamanını hastanenin zemin katındaki 10 metrekarelik atölyesinde geçirmeye başladı.

Ağırlıkları 5 ile 8 kilogram arasında değişen, gerçekleriyle birebir aynı olan 40 oyuncağı ilk zamanlar atölyesinde yaptığı bir vitrine koyan Talip Doğan, daha sonra hastane yönetiminin önerisi üzerine eserlerini başhekimlik katında yaptırılan özel bölmede sergilemeye başladı.

- "İçimdeki çocuğu yaşatıyorum"

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının küçük yaşlardan itibaren kendisine kamyon ve iş makinası gibi oyuncaklar aldığını, hayatında onların ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Minyatür kamyon ve iş makinalarını yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Talip Doğan, "Böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum. Hurdalara şekil vere vere fark ettim. Her insanın içinde bir çocuk ruhu var, önemli olan onu yaşatabilmek. Yaptığım bu oyuncaklarla içimdeki çocuğu yaşattığıma inanıyorum. Amacım, benim yaptığımı görenler etkilensin ve onlar da yaratılıcılıklarını ortaya çıkarsın." dedi.

Doğan, yakın çevresindekilerin yaptığı eserleri gördüğü zaman çok şaşırdığını, bir anlam veremediklerini ama daha sonra ''askeri araçlar da yapsan daha iyi olur'' diyerek kendisine önerilerde bulunduklarını ifade etti.

-"Satmaya kıyamıyorum"

Yapacağı iş makinasını önce kafasında günlerce tasarladığını anlatan Talip Doğan, şunları kaydetti:

"Önce yapmak istediğim iş makinasının resmini kafamda çiziyorum. En önemli kısmı o zaman. Ardından hurdalığa gidip yapacağım eser için parça sökmeye başlıyorum. Hurdalığımız çok zengin, istediğiniz tüm parçaları bulabiliyorsunuz. Bazen bulduğum parçalara şekil veriyorum, bazen de kaynakla onlara ilave parçalar yapıyorum. Yaptığım oyuncakları satın almak isteyen çok talipli var ama ben onları satmaya kıyamıyorum. Küçük oğlum atölyeye geldiğinde oynamasına izin veriyorum. Bazen eve götürüyor, ben bir hafta sonra yine buraya getiriyorum. Minyatür oyuncaklarımı özleyince haftanın 3 günü onları başhekimlik katında seyretmeye gidiyorum."

Doğan, yaşamı boyuncu yeni eserler üretmeye devam etmek istediğini, yakın çevresine öğretmek istemesine karşın kimsenin ilgi gösterip minyatür oyuncak yapmayı öğrenmek istemediğini de aktardı

İş arkadaşı Sebahattin Tahan ise Talip Doğan'ın çok yetenekli biri olduğunu, hayal ettiği ne varsa onu hurdalarla gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Doğan için yaptığı oyuncakların çok değerli olduğunu dile getiren Tahan, "Bir şeyi kafasında tasarlaması onun için yeterli. Yaptığı çalışmalarla herkese örnek oluyor. Bazen yaptığı eserleri almak istiyoruz ama 'el emeğim' diyerek buna sıcak bakmıyor." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terör mağdurlarının çifte bayram sevinci
03 Haziran 2019 12:55		 Örgün eğitimle birlikte öğrenciler hafız olabilecek
03 Haziran 2019 12:21
Kalp ve tansiyon hastalarına bayram uyarısı
03 Haziran 2019 11:51		 Havada hayati yerlileştirme
03 Haziran 2019 11:46
AK Parti'de bayramlaşma çarşamba günü
03 Haziran 2019 11:43		 'Genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sporla iç içe bir hayat sürdürülmesi amaçlanıyor'
03 Haziran 2019 11:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
03 Haziran 2019 11:10		 TGF'den Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine tepki
03 Haziran 2019 11:03
Elazığ 3.1 ile sallandı
03 Haziran 2019 10:49		 TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sundu
03 Haziran 2019 10:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Beş kurumun müfettiş yardımcısı alımında yaş düzenlemesi13:22 - Çocukların geleceğini 'Mavi Hayaller'le süsledi13:18 - Ürettiği utlar yurt dışında da rağbet görüyor13:14 - Ramazan Bayramı ihracatçılar için çifte bayram oldu13:10 - İçişleri Bakanlığı'ndan mayıs ayı değerlendirmesi13:03 - Sosyal medyadan 36 bin kadını dolandırdılar Sakarya'da yakalandılar12:55 - Terör mağdurlarının çifte bayram sevinci12:49 - Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı12:47 - Borsa günü düşüşle tamamladı12:45 - Hastanenin hurdalarını sanata çeviriyor
12:30 - Jandarma'nın 'drone'unu taşlayan defineci gözaltında12:23 - Gün ortası döviz fiyatları12:21 - Örgün eğitimle birlikte öğrenciler hafız olabilecek12:16 - 'Zümrüt Apartmanı' müstakil bir apartman mı?11:51 - Kalp ve tansiyon hastalarına bayram uyarısı11:47 - Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı11:46 - Havada hayati yerlileştirme11:44 - Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
İşte af düzenlemesinin detayları
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
LGS'de şampiyon sayısı artacak
Öz amcalarını sopa ile döverek vahşice öldürdüler
Ücret ödemeden emekli maaş ve ikramiye öğrenme
Okullara zeka sınıfı geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 4
deve 3
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 1
amazon 1
Sirius yıldızı 1
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 3
Dört yapraklı yonca 1
eşini aldatmayan erkek 2
ben bu yaz nerdeydim 2
hevesle başlayıp yarım bırakmak 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam