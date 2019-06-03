Sosyal medyadan 36 bin kadını dolandırdılar Sakarya'da yakalandılar
|03 Haziran 2019 13:03
|Yazdır
Yaklaşık 1 yılı aşkın bir süre önce Gökhan Ö. ve Suna U. tarafından kurulan 'AVA İşyerim' isimli şirketin tüm Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiaları Türkiye gündemine oturmuştu. Hakkında tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan aranması bulunan ve çok sayıda aynı suçtan kaydı bulunan Suna U., Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Suna U.'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Hakkında tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranması olan ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Gökhan Ö. ise Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gökhan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı
03 Haziran 2019 12:49
|Jandarma'nın 'drone'unu taşlayan defineci gözaltında
03 Haziran 2019 12:30
|Direksiyon eğitimindeki kadın sürücü kaldırımda iki kadını böyle ezdi
03 Haziran 2019 09:55
|20 yıllık eşini üç çocuğunun önünde öldürdü
03 Haziran 2019 08:30
|Polis memuru kazada hayatını kaybetti
02 Haziran 2019 21:38
|Muhtar adaylarının yakınları arasında arbede
02 Haziran 2019 21:04
|Çorum'da trafik kazaları: 3 ölü, 4 yaralı
02 Haziran 2019 20:03
|Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
02 Haziran 2019 18:53
|15 yaşındaki lise öğrencisinden 6 gündür haber yok
02 Haziran 2019 18:18
|ASP Spor Kulübü genel başkanı trafik kazasında öldü
02 Haziran 2019 17:08