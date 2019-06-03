1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocukların geleceğini 'Mavi Hayaller'le süsledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli müzik öğretmeni Sema Çelik, oluşturduğu "Mavi Hayaller" çocuk korosu ile müzik sayesinde öğrencilerin hayata bakışını değiştirdi
 03 Haziran 2019 13:22
Yazdır
Çocukların geleceğini 'Mavi Hayaller'le süsledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni Sema Çelik'in kurduğu "Mavi Hayaller" çocuk korosu, öğrencilerin geleceğe dair daha güzel hayaller kurmalarını sağladı.

İlçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulunda görev yapan Çelik, 5 yıl önce atandığı okulda öğrencilerin boş zamanlarında sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla çocuk korosu kurmaya karar verdi.

Çelik, okul idaresinin desteğiyle 5, 6 ve 7. sınıflardaki yetenekli öğrencilerden oluşturduğu 24 kişilik koroyla prova yapmaya başladı.

İlk yıl belirli günlerde düzenlenen etkinliklerde sahne alan "Mavi Hayaller" çocuk korosu üyeleri, daha sonra Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Şarkı söyleyerek kendilerini geliştiren ve öz güven kazanan öğrenciler, 2017'de Çanakkale Korolar Festivali'nde, geçen yıl Mersin'de düzenlenen 17. Uluslararası Müzik Festivali'nde, bu yıl da İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde yapılan Çocuk Koroları Mini Festivali'nde sahne aldı.

Koro sayesinde hayata bakışları değişen, kendilerini geliştiren ve çevrelerine de örnek olan öğrenciler, kaymakamlığın desteğiyle okulda 160 bin lira harcanarak oluşturulan tüm müzik aletlerinin, nota tahtası ile ses sisteminin yer aldığı müzik sınıflarında hem enstrüman çalmayı öğreniyor hem de daha büyük organizasyonlarda sahne almak için hazırlık yapıyor.

Müzik öğretmeni Çelik, AA muhabirine, öğrencilerin farklı bir bakış açısı kazanmalarını, çevrelerine saygılı, dinlemeyi bilen, öz güveni yüksek bireyler olarak yollarına devam etmelerini sağlamak amacıyla koroyu kurduğunu söyledi.

- "Başarı ve öz güvenleri arttı"

Müziğin birleştirici gücünden yararlanarak öğrencileri koro fikriyle bir araya getirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yüksekova'ya atanmak koro müziği açısından benim için avantajdı. Yetenekli öğrenci sayısı çok fazla. 24 kişilik bir koro oluşturduk. Çalışmalara başladık. Koroya katılan öğrenciler toplum içinde daha saygılı hareket etmeye başladı, derslerindeki başarıları ve öz güvenleri arttı. Koromuzla ilk etapta ilçedeki etkinliklerde sahne aldık. Sonra 2017'de Çanakkale Korolar Festivali'ne, 2018'de Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde Nevit Kodallı Korolar Şenliği'ne katıldık. Bu sene de İstanbul Opera ve Balesi iş birliğiyle yapılan Çocuk Koroları Mini Festivali'ni gerçekleştirdik. Öğrenciler ilk zamanlarda sahnede çok utanıyor, toplum içinde rahat şarkı okuyamıyordu. Çok heyecanlanıyor, ellerine, kollarına hakim olamıyorlardı ama sahne deneyimleri artınca profesyonelce davranmaya başladılar."

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine önemli desteklerde bulunduğunu vurgulayan Çelik, geçen yıl ilki düzenlenen Yüksekova Korolar Festivali'nin bu yıl ikincisini düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Korodaki öğrencilerden Özlem Düzsöz ise 5. sınıftayken koroya girdiğini belirterek, "Koroya katıldıktan sonra müziğin ve koronun çok faydasını gördüm. Bu sayede yurt içindeki gezilere katıldık. İlk defa uçağa bindim. Çanakkale'de şehitliği gezdim, çok duygulandım. Sanatın önemini, müziğin gücünü yeni fark ettim. Hayatımıza çok şey kattı." dedi.

Diğer öğrenciler de koro sayesinde farklı yerleri görme, tanıma imkanı bulduklarını ifade ederek, geleceğe dair kurdukları hayallerin koro sayesinde değiştiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köy çocuklarının yüreklerine 'sevgi' taşıyorlar
02 Haziran 2019 21:58		 Geleceğin denizcilerine iş kapısı çok
02 Haziran 2019 16:51
Türkiye'nin en havalı lisesi
02 Haziran 2019 15:55		 Öğrenciler okulda tavuk besliyor, sebze yetiştiriyor
01 Haziran 2019 16:01
Yıllık cirosu 4 milyon TL olan okul
01 Haziran 2019 14:58		 Okulda sebze ve meyve yetiştirip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyorlar
01 Haziran 2019 12:50
İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk öğrencilerini bekliyor
01 Haziran 2019 12:06		 Tarım işçisi öğrenciler sesini kısa filmle duyurmaya çalıştı
01 Haziran 2019 10:57
Kanguru 2019 Matematik Türkiye birincisi Trabzon'dan
01 Haziran 2019 09:28		 Kreşte 3 yaşındaki çocuğa darp eden öğretmen işten çıkarıldı
31 Mayıs 2019 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - 5 mahallede muhtarlık seçimleri yenilendi15:21 - 'İstanbul seçimleri bizler için demokrasi ve gelecek mücadelesi'15:15 - Ölümlü kaza oranı yüzde 30 azaldı15:08 - AK Parti'den YSK'nın 'sandık kurulu' kararına itiraz15:01 - Emekli öğretmenden 'pet taksi' hizmeti14:50 - Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de14:42 - Çocukların en çok aradığı internet sitesi14:32 - Benzin ve otogazda pompaya yansıyacak indirim14:25 - MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı14:09 - Mayıs ayı ihracat şampiyonu belli oldu
13:57 - Meteoroloji'den yağış uyarısı13:41 - Bakan Yardımcısı Ersoy kaza bilançosunu açıkladı: İki günde 14 ölü13:33 - Bakan Soylu: Ankara'da ben çok çalıştım ama kaybettik13:28 - Beş kurumun müfettiş yardımcısı alımında yaş düzenlemesi13:22 - Çocukların geleceğini 'Mavi Hayaller'le süsledi13:18 - Ürettiği utlar yurt dışında da rağbet görüyor13:14 - Ramazan Bayramı ihracatçılar için çifte bayram oldu13:10 - İçişleri Bakanlığı'ndan mayıs ayı değerlendirmesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
İşte af düzenlemesinin detayları
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
LGS'de şampiyon sayısı artacak
Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
Öz amcalarını sopa ile döverek vahşice öldürdüler
Ücret ödemeden emekli maaş ve ikramiye öğrenme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tokat'a gitmek gerek 1
psikolojik şiddet 2
keten helva 1
trafik kazası 3
hırt 2
Nasıl olsa 1
sarah gadon 1
Sentor 1
Bergamotlu çay 3
bayram adetleri 7
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam