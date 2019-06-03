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Bakan Soylu: Ankara'da ben çok çalıştım ama kaybettik

Ankara'da ben çok çalıştım ama kaybettik. Antalya'da, Mersin'de, Adana'da kaybettik ama Giresun'dan Zonguldak'a kadar çok uzun zamandır kazanamadığımız yerleri de kazandık
 03 Haziran 2019 13:33
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Bakan Soylu: Ankara'da ben çok çalıştım ama kaybettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da hırsızlık olaylarında gerileme olduğunu belirterek, "Geçen sene günde 79 hırsızlık yapılırken, mayıs sonunda 39 hırsızlığa düştü. Bu büyük bir rakam." dedi.

Beşiktaş'ta muhtarlarla bir araya gelen Soylu, 19 gündür İstanbul'un farklı ilçelerinde muhtarlarla toplantılar yaptığını, bugünkü buluşma ile 18. toplantıyı tamamladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı toplantıların değerli olduğunu, bu durumun muhtarlık müessesesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Soylu, e-Belediye sistemine çok kısa bir süre sonra geçileceğini kaydetti.

Soylu, "E-belediyenin 1-1,5 gün sonra devreye gireceği kanaatini taşıyoruz. Vatandaşlarımız artık torbalarla, poşetlerle belediyeye gitmeyecek. Tapusundan, sosyal yardımlara kadar birçok birimle entegre olabilen ve kendi belediye birimleri içerisi ile entegre olabilen çağdaş, aynı zamanda da yıllık 2 milyar lira tasarruf sağlayabileceğimiz, yani hem belediyelerin hem vatandaşın tasarruf sağlayacağı muhteşem bir sistem oluşacak." diye konuştu.

- İstanbul'da hırsızlık vakaları azaldı

Bekçilerle şehirlerin güvenliğinin arttığını ifade eden Soylu, "Bekçi sisteminde verimlilik alıyoruz, asayiş olaylarında da ciddi düşüş görüyoruz. İstanbul'da geçen sene günde 79 hırsızlık yapılırken, mayıs sonuyla 39 hırsızlığa düştü. Bu büyük bir rakam." şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanmasına ilişkin hamlesinin büyük bir talihsizlik olduğunu ifade eden Soylu, "Bu devlet hayatıyla da devlet ciddiyetiyle de bağdaşmaz. Alıp ne yapacaksın? Kanunen de doğru değil. İnsanların kişisel verileri önemlidir. Öyle isteyen istediği şekilde kullanabilme kabiliyetine sahip değildir." değerlendirmesini yaptı.

Seçimlere de değinen Soylu, sözlerini, "Ankara'da ben çok çalıştım ama kaybettik. Antalya'da, Mersin'de, Adana'da kaybettik ama Giresun'dan Zonguldak'a kadar çok uzun zamandır kazanamadığımız yerleri de kazandık. Bir taraftan Şırnak'ı kazandık, Bitlis, Ağrı, Beytüşşebap, Çukurca'yı, Şemdinli'yi kazandık. Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin 'burayı bizden kimse alamaz' dediği yerlerde önemli adımlar attık." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
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