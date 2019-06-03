Meteoroloji'den yağış uyarısı
Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
|03 Haziran 2019 13:57
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Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Marmara'nın kuzey ve batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, Akdeniz'de güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
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