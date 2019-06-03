Mayıs ayı ihracat şampiyonu belli oldu

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında gerçekleştirdiği 2,7 milyar dolar ihracatla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 758 milyon 38 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 944 milyon 391 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 1 milyar 627 milyon 522 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 44,4 ile mücevher, yüzde 33,5 ile tütün sektörlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 12,5'lik artışla 13 milyar 39 milyon 697 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 12 artışla 2 milyar 16 milyon 197 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 6,9 artışla 460 milyon 59 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat 1 milyar 429 483 bin dolar ile Almanya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde oran bazında en fazla ihracat artışı yaşanan ülke Çad oldu. Çad'a yapılan ihracat yüzde 930 artarak 12 bin 314 dolar olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 Mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):