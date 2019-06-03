Mayıs ayı ihracat şampiyonu belli oldu
|03 Haziran 2019 14:09
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Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında gerçekleştirdiği 2,7 milyar dolar ihracatla en fazla ihracat yapan sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 758 milyon 38 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 944 milyon 391 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 1 milyar 627 milyon 522 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.
Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 44,4 ile mücevher, yüzde 33,5 ile tütün sektörlerinde gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 12,5'lik artışla 13 milyar 39 milyon 697 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 12 artışla 2 milyar 16 milyon 197 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 6,9 artışla 460 milyon 59 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti
İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat 1 milyar 429 483 bin dolar ile Almanya'da gerçekleşti.
Söz konusu dönemde oran bazında en fazla ihracat artışı yaşanan ülke Çad oldu. Çad'a yapılan ihracat yüzde 930 artarak 12 bin 314 dolar olarak gerçekleşti.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 Mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
|1 - 31 MAYıS
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2018
|2019
|Değişim ('19/'18)
|Pay(19) (%)
|2017 - 2018
|2018 - 2019
|Değişim ('19/'18)
|Pay(18) (%)
|I. TARIM
|1.896.938
|2.016.197
|6,3
|12,0
|22.155.349
|22.809.518
|3,0
|12,6
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|1.255.615
|1.257.435
|0,1
|7,5
|14.988.734
|14.993.438
|0,0
|8,3
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|559.444
|591.781
|5,8
|3,5
|6.390.179
|6.806.268
|6,5
|3,8
|Yaş Meyve ve Sebze
|213.053
|140.951
|-33,8
|0,8
|2.473.785
|2.082.139
|-15,8
|1,2
|Meyve Sebze Mamulleri
|137.415
|138.985
|1,1
|0,8
|1.516.671
|1.560.193
|2,9
|0,9
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|98.740
|118.173
|19,7
|0,7
|1.317.170
|1.436.463
|9,1
|0,8
|Fındık ve Mamulleri
|140.153
|133.788
|-4,5
|0,8
|1.830.319
|1.637.930
|-10,5
|0,9
|Zeytin ve Zeytinyağı
|27.552
|28.015
|1,7
|0,2
|409.114
|317.087
|-22,5
|0,2
|Tütün
|72.477
|96.765
|33,5
|0,6
|953.588
|1.054.333
|10,6
|0,6
|Süs Bitkileri ve Mam.
|6.780
|8.978
|32,4
|0,1
|97.911
|99.025
|1,1
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|211.948
|231.307
|9,1
|1,4
|2.438.511
|2.588.107
|6,1
|1,4
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|211.948
|231.307
|9,1
|1,4
|2.438.511
|2.588.107
|6,1
|1,4
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|429.374
|527.455
|22,8
|3,1
|4.728.104
|5.227.974
|10,6
|2,9
|Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
|429.374
|527.455
|22,8
|3,1
|4.728.104
|5.227.974
|10,6
|2,9
|II. SANAYİ
|11.590.060
|13.039.697
|12,5
|77,6
|128.405.744
|139.100.298
|8,3
|76,9
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.089.211
|1.187.245
|9,0
|7,1
|12.303.805
|12.399.865
|0,8
|6,9
|Tekstil ve Hammaddeleri
|747.205
|788.383
|5,5
|4,7
|8.402.602
|8.342.332
|-0,7
|4,6
|Deri ve Deri Mamulleri
|141.957
|162.862
|14,7
|1,0
|1.641.612
|1.693.640
|3,2
|0,9
|Halı
|200.048
|236.000
|18,0
|1,4
|2.259.590
|2.363.893
|4,6
|1,3
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|1.461.152
|1.944.391
|33,1
|11,6
|16.392.690
|19.068.293
|16,3
|10,5
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|1.461.152
|1.944.391
|33,1
|11,6
|16.392.690
|19.068.293
|16,3
|10,5
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|9.039.697
|9.908.061
|9,6
|58,9
|99.709.249
|107.632.141
|7,9
|59,5
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.481.006
|1.627.522
|9,9
|9,7
|17.685.811
|17.812.943
|0,7
|9,9
|Otomotiv Endüstrisi
|2.764.089
|2.758.038
|-0,2
|16,4
|30.562.323
|30.802.823
|0,8
|17,0
|Gemi ve Yat
|133.539
|53.990
|-59,6
|0,3
|1.207.206
|1.072.017
|-11,2
|0,6
|Elektrik Elektronik
|985.790
|1.046.651
|6,2
|6,2
|11.219.995
|11.357.425
|1,2
|6,3
|Makine ve Aksamları
|622.848
|782.617
|25,7
|4,7
|6.668.800
|7.722.876
|15,8
|4,3
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|716.063
|828.400
|15,7
|4,9
|7.514.819
|8.237.857
|9,6
|4,6
|Çelik
|1.204.113
|1.360.729
|13,0
|8,1
|12.400.158
|15.918.348
|28,4
|8,8
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|273.577
|354.426
|29,6
|2,1
|2.849.705
|3.241.039
|13,7
|1,8
|Mücevher
|250.848
|362.202
|44,4
|2,2
|3.304.553
|4.382.522
|32,6
|2,4
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|190.016
|249.012
|31,0
|1,5
|1.885.665
|2.326.315
|23,4
|1,3
|İklimlendirme Sanayii
|406.279
|473.926
|16,7
|2,8
|4.294.610
|4.638.769
|8,0
|2,6
|Diğer Sanayi Ürünleri
|11.529
|10.546
|-8,5
|0,1
|115.605
|119.206
|3,1
|0,1
|III. MADENCİLİK
|430.251
|460.059
|6,9
|2,7
|4.677.833
|4.471.113
|-4,4
|2,5
|Madencilik Ürünleri
|430.251
|460.059
|6,9
|2,7
|4.677.833
|4.471.113
|-4,4
|2,5
|T O P L A M (TİM*)
|13.917.249
|15.515.953
|11,5
|92,3
|155.238.926
|166.380.929
|7,2
|92,0
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
|339.464
|481.678
|41,9
|2,9
|6.742.652
|5.006.874
|-25,7
|2,8
|ÖZEL İHRACAT TOPLAMI
|14.256.713
|15.997.631
|12,2
|95,1
|161.981.579
|171.387.803
|5,8
|94,8
|Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|827.005
|815.847
|-1,3
|4,9
|8.132.378
|9.383.384
|15,4
|5,2
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|15.083.718
|16.813.478
|11,5
|100,0
|170.113.957
|180.771.187
|6,3
|100,0
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