1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Merkezi, Uşak Eşme İlçe Başkanlığının Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar kapatıldığını açıkladı
 03 Haziran 2019 14:25
Yazdır
MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin, "Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar MHP Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılması kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü Genel Merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
5 mahallede muhtarlık seçimleri yenilendi
03 Haziran 2019 15:30		 'İstanbul seçimleri bizler için demokrasi ve gelecek mücadelesi'
03 Haziran 2019 15:21
AK Parti'den YSK'nın 'sandık kurulu' kararına itiraz
03 Haziran 2019 15:08		 İçişleri Bakanlığı'ndan mayıs ayı değerlendirmesi
03 Haziran 2019 13:10
AK Parti'de bayramlaşma çarşamba günü
03 Haziran 2019 11:43		 Ticaret Bakanı: Mayıs'ta en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
03 Haziran 2019 11:07
İçişler: Mayıs'ta 141 terörist etkisiz hale getirildi
03 Haziran 2019 11:04		 İçişleri: Diyarbakır Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
03 Haziran 2019 10:24
Böbrek nakli bekleyenlerin listesi Meclis'te
03 Haziran 2019 10:09		 MHP Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu
03 Haziran 2019 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - 5 mahallede muhtarlık seçimleri yenilendi15:21 - 'İstanbul seçimleri bizler için demokrasi ve gelecek mücadelesi'15:15 - Ölümlü kaza oranı yüzde 30 azaldı15:08 - AK Parti'den YSK'nın 'sandık kurulu' kararına itiraz15:01 - Emekli öğretmenden 'pet taksi' hizmeti14:50 - Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de14:42 - Çocukların en çok aradığı internet sitesi14:32 - Benzin ve otogazda pompaya yansıyacak indirim14:25 - MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı14:09 - Mayıs ayı ihracat şampiyonu belli oldu
13:57 - Meteoroloji'den yağış uyarısı13:41 - Bakan Yardımcısı Ersoy kaza bilançosunu açıkladı: İki günde 14 ölü13:33 - Bakan Soylu: Ankara'da ben çok çalıştım ama kaybettik13:28 - Beş kurumun müfettiş yardımcısı alımında yaş düzenlemesi13:22 - Çocukların geleceğini 'Mavi Hayaller'le süsledi13:18 - Ürettiği utlar yurt dışında da rağbet görüyor13:14 - Ramazan Bayramı ihracatçılar için çifte bayram oldu13:10 - İçişleri Bakanlığı'ndan mayıs ayı değerlendirmesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
İşte af düzenlemesinin detayları
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
LGS'de şampiyon sayısı artacak
Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
Öz amcalarını sopa ile döverek vahşice öldürdüler
Ücret ödemeden emekli maaş ve ikramiye öğrenme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lgs 1
Güzel biten son yoktur 2
EKMEK 2
kusura bakarım 1
eşini aldatan kadın 7
kupa töreni 1
psikolojik şiddet 2
Elden düşme 2
eşini aldatmayan erkek 2
bayram adetleri 7
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam