Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de
Türkiye'nin Avrupa genelinde en fazla çocuklu hane sayısına sahip ülke olduğu tespit edildi
|03 Haziran 2019 14:50
|Yazdır
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) çocuklu hane sayısına ilişkin yayımladığı en güncel verilere göre Türkiye kıta genelinde çocuklu hane sayısında Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerini geride bıraktı.
Verilere göre, Türkiye'deki hanelerin yüzde 51'inde çocuk bulunurken, Türkiye'yi İrlanda (yüzde 39), Polonya ve Slovakya (yüzde 36), Romanya (yüzde 35) ve İspanya (yüzde 34) izledi.
En düşük çocuklu hane sayısı olan ülkeler sıralamasında yüzde 22 ile Almanya ve Finlandiya olarak ön plana çıkarken, bu ülkeleri İsveç (yüzde 23) ve Avusturya (yüzde 25) takip etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ölümlü kaza oranı yüzde 30 azaldı
03 Haziran 2019 15:15
|Emekli öğretmenden 'pet taksi' hizmeti
03 Haziran 2019 15:01
|Meteoroloji'den yağış uyarısı
03 Haziran 2019 13:57
|Ürettiği utlar yurt dışında da rağbet görüyor
03 Haziran 2019 13:18
|'Zümrüt Apartmanı' müstakil bir apartman mı?
03 Haziran 2019 12:16
|Siyanürden anne babasını kaybeden Emircan'dan yürek burkan paylaşım
03 Haziran 2019 08:46
|Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar vefat etti
03 Haziran 2019 07:03
|Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
03 Haziran 2019 06:30
|Öz amcalarını sopa ile döverek vahşice öldürdüler
03 Haziran 2019 01:22
|135 İmam Hatipli öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı
02 Haziran 2019 23:42