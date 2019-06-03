AK Parti'den YSK'nın 'sandık kurulu' kararına itiraz
AK Parti, YSK'nın seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti. Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor
|03 Haziran 2019 15:08
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