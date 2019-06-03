5 mahallede muhtarlık seçimleri yenilendi

31 Mart yerel seçimlerinde sandıklardaki oy sayımı ve akabinde yaşanan olaylar sonucunda Samsun'un Canik ilçesi Başlan ve Muratlı Mahalleleri, Ayvacık ilçesi Koçyurdu Mahallesi ve Çarşamba ilçesinin Umut ve Otluk Mahallelerinde muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti.

Seçim tekrarı kararı alınan 5 mahallede dün vatandaşlar sandık başına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında oylarını kullanan seçmenler, yeniden tercihini yaptı. Kullanılan oyların sonucuna göre Canik ilçesi Muratlı Mahallelerinde 2 aday yarıştı. Seçimler sonucunda Galip Bayram 123 oyla seçimi kazandı. İkinci aday Kerim Köse ise 105 oyda kaldı. Başalan Mahallesi'nde ise 296 oyla seçimleri kazanan Zülfikar Esen oldu. Ancak, Esen'in sicil kaydı kaydı gerekçe gösterilerek muhtarlık el değiştirdi. Bunun sonucunda seçimlerde 268 oy alarak ikinci olan Salim Öztürk muhtar oldu.

Ayvacık ilçesi Koçyurdu Mahallesi'nde Muammer Ay ile Yaşar Yıldız yarıştı. Seçimi 118 oy alan Muammer Ay kazanırken, Yaşar Yıldız ise 84 oyda kaldı.

Muhtarlık seçimlerinin tekrarlandığı mahallerden biri olan Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi'nde de iki aday yarıştı. Dursun Ali Sevinç ve Muzaffer Şimşek arasında geçen seçimde, önceki seçimi kazanan Dursun Ali Sevinç rakibine karşı 22 oy farkla muhtar seçildi. Yine muhtarlık seçiminin gerçekleştirildiği 183 nüfuslu Otluk Mahallesi'nde 3 aday yarıştı. Ender Keskin, Mustafa Özdemir ve Mustafa Kalyon'un yarıştığı seçimde muhtarlığı 31 Mart seçimlerinde aday olarak muhtar seçilen Ender Keskin kazandı. Keskin, seçmenden aldığı 78 oyla muhtar seçildi.