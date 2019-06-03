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Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça'da yoğunluk yaşanıyor
 03 Haziran 2019 15:42
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Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle Muğla'da polis ve jandarma bölge trafik ekipleri, turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Aydın-Yatağan yolundaki uygulama noktası, Milas-Bodrum kara yolu ve Bodrum girişindeki Torba uygulama noktalarını gezerek denetimleri yerinde inceledi.

Civelek, burada sohbet ettiği sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Vali Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözde turizm merkezi Muğla ve turistik ilçelerinin bu bayramda da tercih edildiğini, bu amaçla tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Özellikle trafik ekiplerinin bayram süresince yollarda denetimlerini artırarak devam ettireceğini anlatan Civelek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yorgun araç kullanmamalarını talep etti.

Vali Esengül Civelek ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Dikkat sizden, notlar bizden" projesi kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara "sürücü seyahat karnesi" ve kırmızı düdük dağıttı.

Kontrollerde araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerinin trafik ihlali yaptıklarında not almaları istenerek "sürücü seyahat karnesi" verildi.

- Drone destekli denetim

Öte yandan denetimlerin yapıldığı uygulama noktalarında aynı anda "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirilerek kural ihlali yapan sürücülere de cezai işlem uygulanıyor.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesine yönelik Fethiye Ölüdeniz yolunda gerçekleştirilen uygulamaya trafik, mobil plaka tanıma sistemi (PTS), drone ve asayiş birimlerinden 20 personel katıldı.

Uygulamada, drone ile trafik akışı kontrol edildi, sürücülere ve yolculara genel trafik kuralları, hız ile emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı. Öte yandan Ölüdeniz yolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Ortaca'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri de özellikle ilçe girişi ile turistik Dalyan ve Sarıgerme'ye ulaşımı sağlayan yollarda denetim yaptı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan da uygulama noktalarında sürücüleri bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı
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