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Jandarma trafik aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma trafik aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri asker 2 kişi yaralandı
|03 Haziran 2019 16:22
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Alınan bilgiye göre, İbrahim Akgül'ün kullandığı 33 PU 838 plakalı otomobil, Gazipaşa Bulvarı Takas kavşağından Çamlıyayla yönüne giderken Umut Ş.'nin kullandığı 33 JAA 139 plakalı jandarma trafik aracıyla çarpıştı.
Kazada, jandarma aracında yolcu olarak bulunan Jandarma Astsubay O.D. ile otomobildeki Hürriyet Akgül yaralandı. Yaralılar ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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