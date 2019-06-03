Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|03 Haziran 2019 17:00
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8390
|5,8400
|5,8710
|5,8720
|Avro
|6,5320
|6,5330
|6,5800
|6,5810
|Sterlin
|7,3410
|7,3780
|7,3990
|7,4360
|İsviçre Frangı
|5,8010
|5,8300
|5,8690
|5,8990
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8300
|5,8900
|5,8600
|5,9300
|Avro
|6,5000
|6,5700
|6,5450
|6,6250
|Sterlin
|7,2630
|7,4300
|7,3510
|7,5070
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