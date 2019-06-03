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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 03 Haziran 2019 17:00
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,8390 5,8400 5,8710 5,8720
Avro 6,5320 6,5330 6,5800 6,5810
Sterlin 7,3410 7,3780 7,3990 7,4360
İsviçre Frangı 5,8010 5,8300 5,8690 5,8990
ANKARA
ABD Doları 5,8300 5,8900 5,8600 5,9300
Avro 6,5000 6,5700 6,5450 6,6250
Sterlin 7,2630 7,4300
7,3510 7,5070

Anadolu Ajansı
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