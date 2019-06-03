1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
 03 Haziran 2019 17:09
Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu yayımladığı mesajda, "Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul ettiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Adaletle yöneten, yoksulun yanında olan, yoksulluğu yenmek için mücadele eden, iftira atmayan, kul hakkı yemeyen sevgili Peygamberimiz bayramların coşkuyla kutlanmasını ister. Onun için bayramlar yardımlaşmanın ve dayanışmanın, huzurun, sevincin, barışın ve kardeşliğin özel günleridir. Ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, bayram coşkumuzu gölgeliyor. Müslümanlar, demokrasinin evrensel kurallarından uzaklaşmış, adaletle hükmetmeyen, sorumluluğu altında olanlara karşı adil olmayan yönetim anlayışlarının hakimiyeti altında bulunuyor. İslam coğrafyasındaki yoksulluk ve yolsuzluk, gelir dağılımı eşitsizliği, iç çatışmalar, sosyal adalet, insan hak ve özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları gibi alanlardaki sorunlar kronikleşiyor. İçinde bulundukları yapıda çözümünü mümkün görmeyen milyonlarca Müslüman, batı ülkelerinde huzurlu bir gelecek kurmak için vatanlarını terk ediyor" ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının içinde bulunduğu tablonun büyük ölçüde Türkiye için de geçerli hale geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sadece işsizlik oranları dahi sosyal ve ekonomik yapıdaki bozulmayı göstermeye yetiyor. Son bir yılda işsizler ordusuna yaklaşık 1 milyon yeni işsiz katıldı. Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı. Bu soğuk istatistiksel verilerin acı gerçeği şudur, yüz binlerce çocuk 'bayramlık' heyecanını yaşayamayacak, yatağının altına sakladığı bir çift bayram ayakkabısı olmayacak. Yüz binlerce çocuk, babalarından bayram harçlığı alamayacak. İşsiz anne ve babalar çocuklarıyla güler yüzlü bir bayram sabahı yaşayamayacak; gönüllerince donattıkları bir bayram sofrasında sevdiklerini ağırlayamayacak. İşsiz ebeveynlerle işsiz çocukları, birbirlerinin yüzlerine bakmamaya çalışarak bayramlaşacak. Bu yürek dağlayan tabloya rağmen umutsuz değiliz. İktidar sahipleri kendi iktidarlarını sürdürmek adına her türden yalana sığınmış, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmış, temel insan hakları ilkelerinden uzaklaşmış olabilir. Milyonlarca yurttaşın özgür iradeleriyle kullandığı seçme hakkını ahlaksızca yöntemlerle gasp etmek istemiş olabilir; kul hakkı yemenin bir örneği olarak Mart'ın sonunda gelen baharı hukuk dışı yöntemlerle engellemeye çalışmış olabilir. Kendi çocukları tek bir gün dahi işsiz kalmamışken milyonlarca genç işsizimizin çığlıklarını duymazlıktan geliyor olabilir; yandaşlarına milyarlarca dolar peşkeş çekerken, iflas eden binlerce sanayiciyi, esnafı, tarlalarını ekemeyen çiftçiyi sırf 'yeter artık' dedikleri için hain ilan ediyor olabilir. Toplumu kutuplaştırmayı, kendisini desteklemeyeni ve kendisi gibi düşünmeyeni ötekileştirmeyi bir yöntem olarak benimsemiş olabilir. Böyle bir durumda dahi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti, köklü demokrasi geleneği, hakka, hukuka ve adalete inancını kaybetmeyen, kul hakkı yemeyen, kul hakkı yiyene uzak duran feraset sahibi vatandaşlarımız sayesinde her şeyin güzel olacağı yakın bir geleceğe ulaşacaktır."

Şehit ailelerine, gazilere ve tutuklu bulunan gazeteci ve siyasetçilere değinen Kılıçdaroğlu, "Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem ile diğer tutuklu gazeteci, siyasetçi ve düşün insanlarına selamlarımı yolluyorum; inanıyorum ki Türkiye demokrasisinin önüne örülen tüm hukuk dışı tahkimatları hep birlikte aşacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bizler dilsiz şeytan olmayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin saldırılarında ve bu terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah'tan sabır diliyor, bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Binali Yıldırım'dan, YSK'nın kararına tepki
03 Haziran 2019 17:21		 CHP: Enflasyonun düşük çıkmasında İmamoğlu'nun etkisi var
03 Haziran 2019 16:24
Re'sen sandıkta görevlendirilenler itiraz ediyor
03 Haziran 2019 16:05		 5 mahallede muhtarlık seçimleri yenilendi
03 Haziran 2019 15:30
'İstanbul seçimleri bizler için demokrasi ve gelecek mücadelesi'
03 Haziran 2019 15:21		 AK Parti'den YSK'nın 'sandık kurulu' kararına itiraz
03 Haziran 2019 15:08
MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı
03 Haziran 2019 14:25		 İçişleri Bakanlığı'ndan mayıs ayı değerlendirmesi
03 Haziran 2019 13:10
AK Parti'de bayramlaşma çarşamba günü
03 Haziran 2019 11:43		 Ticaret Bakanı: Mayıs'ta en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
03 Haziran 2019 11:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:21 - Binali Yıldırım'dan, YSK'nın kararına tepki17:09 - Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı17:00 - Gün sonu döviz fiyatları16:48 - Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu16:35 - Bayram tatilinde trafik kazaları yine can aldı16:28 - Ankara'ya uyuşturucu sokmak isteyen 15 kişiye tutuklama16:24 - CHP: Enflasyonun düşük çıkmasında İmamoğlu'nun etkisi var16:22 - Jandarma trafik aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı16:05 - Re'sen sandıkta görevlendirilenler itiraz ediyor15:58 - Bakan Albayrak: Haziranda cari fazla vereceğiz
15:53 - Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi15:42 - Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor15:30 - 5 mahallede muhtarlık seçimleri yenilendi15:21 - 'İstanbul seçimleri bizler için demokrasi ve gelecek mücadelesi'15:15 - Ölümlü kaza oranı yüzde 30 azaldı15:08 - AK Parti'den YSK'nın 'sandık kurulu' kararına itiraz15:01 - Emekli öğretmenden 'pet taksi' hizmeti14:50 - Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
İşte af düzenlemesinin detayları
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
LGS'de şampiyon sayısı artacak
Benzin ve otogazda pompaya yansıyacak indirim
Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
Ücret ödemeden emekli maaş ve ikramiye öğrenme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmurlu havalarda araçların su sıçratması 3
Bergamotlu çay 3
Nintendo 1
Misliyle karşılık vermek 3
warrior 1
çok konuşan insanlar 5
boşluk 4
oyun bağımlılığı 3
yüzünden düşen bin parça 1
hırt 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam